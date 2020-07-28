في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا





وحرصت الفنانة هنادي مهنا ، على مشاركة متابعيها بجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هنادي مهنا بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأبيض، مع حمل البلالين الملونة.





لكن خطفت الأنظار بوضع المكياج المتسم بالغرابة، فوضعت اللون البرتقالي المسحوب كآيشادو، مع اللون البرتقالي الزاهي في الشفاه، ورسم العين بطريقة لافتة، وتحديد الحواجب باللون البني الداكن.





وهي من الفنانات التي تبرز جمال أنوثتها دائما بمجموعة من الإطلالات اللافتة.





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