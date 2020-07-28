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مرأة

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:12 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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حياة عبد العزيز
يصادف اليوم 28 يوليو عيد ميلاد الفنانة الشابة هنادي مهنا، وهي من الفنانات التي أثبتن مهارتهن في أكثر من عمل فني خلال الفترة الماضية.

وحرصت الفنانة هنادي مهنا ، على مشاركة متابعيها بجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنادي مهنا بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأبيض، مع حمل البلالين الملونة.

لكن خطفت الأنظار بوضع المكياج المتسم بالغرابة، فوضعت اللون البرتقالي المسحوب كآيشادو، مع اللون البرتقالي الزاهي في الشفاه، ورسم العين بطريقة لافتة، وتحديد الحواجب باللون البني الداكن.

وهي من الفنانات التي تبرز جمال أنوثتها دائما بمجموعة من الإطلالات اللافتة.

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وإليكم صور هنادي مهنا في عيد ميلادها..
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
هنادي مهنا هنادي مهنا
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