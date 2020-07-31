العيد في زمن كورونا.. المحافظات ترفع شعار لا احتفالات.. خلو الحدائق والمتنزهات والكورنيش .. إجراءات مكثفة لمتابعة الشواطئ والأسواق

محافظات الجمهورية تلغي الاحتفالات في زمن كورونا

القناطر ترفع شعار لم يحضر أحد

حملات مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

بدون صلاة ..حدائق فارغة .. لا رحلات نيلية.. عيد استثنائي .. هكذا قضت محافظات الجمهورية أول أيام عيد الأضحى المبارك في ظل تواجد فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم .

كما أكد على الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة ،

كما أكد على الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة ، وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اول ايام عيد الأضحى المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

ففي محافظة القاهرة قام المحافظ اللواء خالد عبد العال صباح اليوم بجولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعددا من أحياء العاصمة

ففي محافظة القاهرة قام المحافظ اللواء خالد عبد العال صباح اليوم بجولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعددا من أحياء العاصمة وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال اول ايام عيد الأضحى المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

، وسط سيولة مرورية على طريق الكورنيش، وشارع جمال عبدالناصر وشارع أبوقير، وهي الشوارع الرئيسية في المحافظة.

هدوءًا تامًا في الساعات الأولى من صباح أول

وتم تسيير عدد من الدوريات الشرطية المتنقلة على طريق الكورنيش لفض أي تجمع محتمل.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم الجمعة، حملات مكبرة على محلات الجزارة والمجازر للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة خلال العيد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





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وتم رصد بعض المخالفات في محلات الجزارة وتم تغريم المخالفين على الفور، وغلق بعض المحلات.





وأشارت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول إلى أن هناك حالة من الاستقرار والهدوء النسبي حتى الآن في الشوارع، والمحاور الرئيسية.





وناشدت المواطنين بالالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن أية تجمعات لتسهيل مهمة الدولة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى نتجاوز هذه الأزمة جميعًا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المواطن، فالحفاظ على صحة كل مواطن هدف أساسي وحيوي لكل أجهزة الدولة.





كما أغلقت حدائق المنتزة، وحديقة الحيوان أبوابها أمام الزوار وفقًا لقرار وزير السياحة بغلق المنتزهات أمام الرواد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم يختلف الوضع كثيرا في البحيرة ، فمع أول أيام عيد الإضحى ، شهدت الحدائق العامة والمنتزهات والميادين والشواطئ بمحافظة البحيرة خلو تام من الجماهير ، تنفيذا لقرارات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد .





ورصد" صدى البلد " إغلاقا تاما للحدائق والمتنزهات وخاصة بمدينتى دمنهور ورشيد كأحد أهم الأماكن التي يقصدها مواطنى المحافظة لقضاء إجازة العيد .













وشهدت حديقة الجمهورية بمدينة دمنهور ، غيابا تاما من الزوار الذين اعتادوا زيارتها ، خاصة بعد آداء صلاة العيد ثم التجول بالشوارع والميادين الكبرى مثل ميدان الساعة وجلال قريطم لشراء الهدايا والألعاب للأطفال .









أما قناطر إدفينا بمركز رشيد شهدت هدوءا تاما ، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية إدفينا بمركز رشيد بغمر الحدائق بالمياه وغلق جميع البوابات المؤدية إلى الحدائق.









أما القناطر متنفس الغلابة ، فخلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من الزوار خلال أول يوم من احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك بناء على قرار اللواء عبد الحميد الهجان بالتنسيق مع وزارة الري حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

















ورغم أهمية مدينة القناطر الخيرية السياحية الا انها اغلقت ابوابها فى شم النسيم الماضى وعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى المبارك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ وضع محمد على حجر أساس القناطر الخيرية عام ١٨٤٧.









وتعد القناطر الخيرية عروس القليوبية نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد الذي ارتبط به المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات نظرا لطبيعتها الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التى تشتهر بها المدينة.









وأعلنت الأجهزة الأمنية غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية ومنع انتظار السيارات مع توفير المسارات البديلة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة باحتفالات عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.













من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم ا لتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن احتفال العيد بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.









وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات بغرض تنفيذ حظر الدخول تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.









وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.









كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.







