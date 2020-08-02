AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

النصر السعودي يفاوض كهربا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:07 ص
كهربا
كهربا
Advertisements
محمد السعيد
يستهدف نادي النصر السعودي، التعاقد مع المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، وفقا لمصادرها الخاصة، أن كهربا تلقى عرضا مؤخرا من نادي النصر السعودي، لكنه فضل تأجيله إلى بداية الموسم المقبل.


وكان كهربا انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أفيس البرتغالي.

يذكر أن النادي الأهلي يجهز التماسا لتقديمه إلى اتحاد الكرة لتخفيض عقوبة الإيقاف الموقعة على كهربا حتى نهاية الموسم، بسبب أحداث مباراة السوبر.

وشارك كهربا مع الأهلي في 6 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع  مثلهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عالم مصريات: الفراعنة سجلوا ظهور أجسام فضية لامعة في السماء.. فيديو

قبل شراء السيارة .. أسرار خطيرة لا يخبرك عنها الميكانيكي

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

ملفات ملتهبة .. خبير كويتي: بعض أبناء الأسرة الحاكمة يسعون لإفشال وزير الداخلية

كشف عنها النبي.. معجزة إلهية تحدث بـ مكة في موسم الحج

يارا تشارك جمهورها صورا جديدة لها من حفل العيد في دبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مرور 15 سنة على فيلم أبو علي .. شاهد سوكة تحتفل بزفافها فى أول ظهور

قرحة المعدة والحموضة.. 10 أضرار صحية لتناول القهوة على الريق

المسلمون سبب انتشار كورونا.. هجوم حاد على نائب بريطاني بعد تصريحاته العنصرية