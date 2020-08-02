النصر السعودي يفاوض كهربا





وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، وفقا لمصادرها الخاصة، أن كهربا تلقى عرضا مؤخرا من نادي النصر السعودي، لكنه فضل تأجيله إلى بداية الموسم المقبل.









وكان كهربا انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أفيس البرتغالي.





يذكر أن النادي الأهلي يجهز التماسا لتقديمه إلى اتحاد الكرة لتخفيض عقوبة الإيقاف الموقعة على كهربا حتى نهاية الموسم، بسبب أحداث مباراة السوبر.





وشارك كهربا مع الأهلي في 6 مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع مثلهما.