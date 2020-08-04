وفاة نائب بلبيس سعيد العبودي متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد مصدر بمدينة بلبيس أنه من المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من ساحة المحطة في قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس مسقط رأس الراحل.





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وتوفي "العبودي" عن عمر يناهذ 55 عامًا، وهو من مواليد قرية أنشاص الرمل، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية، وحاصل على دكتوراة في القانون الجنائي، ودكتوراة في القانون المدني.