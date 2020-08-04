تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء وصور أوائل الثانوية العامة من الطلاب المكفوفين والدمج.

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وحصلت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، بمدرسة النور "ث" للمكفوفين بالدقي بالجيزة بنات، على المركز الأول على الطلاب المكفوفين بمجموع 395.5.





أما عن طلاب الدمج التعليمي ، فقد حصلت الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد عبد اللاه، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، على المركز الأول بمجموع 407.5.





كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2020، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.





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