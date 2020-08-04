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تعليم

تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:33 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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ياســـمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء وصور أوائل الثانوية العامة من الطلاب المكفوفين والدمج.

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وحصلت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، بمدرسة النور "ث" للمكفوفين بالدقي بالجيزة بنات، على المركز الأول على الطلاب المكفوفين بمجموع 395.5.


أما عن طلاب الدمج التعليمي، فقد حصلت الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد عبد اللاه، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، على المركز الأول بمجموع 407.5.


كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة 2020، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.


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وقال وزير التربية والتعليم: "أهنئ جميع الطلاب على هذا النجاح والتفوق"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة فارقة لأنها لحظة اعتماد آخر نتيجة للثانوية العامة في شكلها التقليدي المعتاد".


وأضاف: "مصر فخورة بأنها نجحت في المرور بهذا العام الدراسي وامتحاناته بسلام لجميع الطلاب رغم كل الصعاب الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد".




واستكمل تصريحاته قائلا إنه:
عدد المتقدمين للامتحان 660 ألفا و300 طالب 
حضر الامتحان 601 ألف و280 
عدد الناجحين 490 ألفا و322
نسبة النجاح 81.5% وهي أعلى من العام السابق
نسبة النجاح في البنين 80%
نسبة النجاح في البنات 82.9%


وقال وزير التربية والتعليم إن أوائل الثانوية العامة هذا العام عددهم 39 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي:

 - 13 طالبا من شعبة رياضيات، منهم 11 بنين و2 بنات

- 12 طالبا من شعبة علمي علوم ، منهم 7 بنين و5 بنات

- شعبة الأدبي 14 أوائل، منهم 3 بنين و11 بنات



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وأضاف وزير التربية والتعليم أن 30 طالبا من أوائل الثانوية العامة 2020 كانوا من أبناء المدارس الحكومية، و3 أوائل من المدارس الرسمية لغات، وطالب واحد من المدارس الخاصة.

تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج
تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج
تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج
تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج
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