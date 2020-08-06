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أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:06 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 بإنشاء كلية التربية الرياضية (بنات) جامعة بنها، وتعديل مسمى كلية التربية الرياضية (بنين)؛ لتصبح "كلية التربية الرياضية جامعة بنها".


كما وافق المجلس على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ ليصبح " كلية الدراسات الآسيوية العليا".

 
ووافق مجلس الوزراء على تجديد العقد المبرم بين محافظة شمال سيناء وشركة كير سرفيس؛ وذلك للقيام بأعمال النظافة بمدينة العريش لمدة خمس سنوات تبدأ في 16/2/2021، بذات الشروط وأسعار التعاقد.

 
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (67)، المنعقدة بتاريخ 27/7/2020، بعدد 27 موضوعا.
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