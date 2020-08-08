ولادة طفل لبناني بالتزامن مع انفجار مرفا بيروت.. شاهد

عرضت قناة "الغد"، مقطع فيديو يرصد حالة ولادة لطفل لبناني بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيل وآلاف المصابين.





واضطر الأطباء الذين فاجأهم الانفجار للاستعانة بأضواء الهواتف الجوالة لإتمام عملية الولادة، وإنقاذ الأم والطفل.





كان انفجار مدمر ضرب وقع في بيروت الثلاثاء الماضي مما أسفر عن صدمة زلزالية شعر بها سكان قبرص.





ونشبت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن اللبناني في محيط مبنى البرلمان.



وشدد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق حسبما أفادت قناة " اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها .





وأطلقت قوات الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في لبنان الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان .



