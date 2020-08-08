AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ولادة طفل لبناني بالتزامن مع انفجار مرفا بيروت.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
عرضت قناة "الغد"،  مقطع فيديو يرصد حالة ولادة لطفل لبناني بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 150 قتيل وآلاف المصابين.

واضطر الأطباء الذين فاجأهم الانفجار للاستعانة بأضواء الهواتف الجوالة لإتمام عملية الولادة، وإنقاذ الأم والطفل.

كان انفجار مدمر ضرب وقع في بيروت الثلاثاء الماضي مما أسفر عن صدمة زلزالية شعر بها سكان قبرص.

ونشبت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن اللبناني في محيط مبنى البرلمان.

وشدد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق حسبما أفادت قناة " اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها .

وأطلقت قوات الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون  الوصول لمحيط البرلمان .

ويذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات لبنان.. عودة التوتر في طرابس والجيش يستنفر.. فيديو

لبنان أرض الدماء.. ليلة دامية تشهدها بيروت بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.. صور

154 قتيلا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أطراف ممولة.. ألمانيا تحذر: حزب الله قد يستغل الفوضى بعد انفجار بيروت

مقطع فيديو جديد من داخل مرفأ بيروت المنكوب

فعل وليس حكي.. أشهر قنوات لبنان تعلن وقف بث خطابات الزعماء والسياسيين

ترشيحاتنا

احذرها.. 5 أعراض تنذرك بـ السكتة الدماغية

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

كدمات في الجسم... العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

ضحية عقار المنصورة.. أخرج والدته من المنزل وعاد للحصول على ممتلكاتهما فانهار عليه المنزل

قمر يا روح قلبى.. زوجة على ربيع فى صورة مع ابنتهما

صليت استخارة ولم أر شيئا.. دار الإفتاء توضح 5 أمور.. فيديو

AdvertisementS

نار جهنم.. حادث مروع على الطريق الدائري واشتعال النيران في سيارة

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 909 جنيهات

أفضل من حرقه.. مستشار وزير البيئة السابق: فوائد اقتصادية كبيرة لـ قش الأرز

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس هذا الأسبوع |فيديو

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

انفجار في ميناء ساسكس.. وسحابة كثيفة من الدخان الأسود تغطي سماء المدينة.. صور

حالته صعبة جدًا.. حمدى الميرغني يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور