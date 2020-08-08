إليسا عن هجومها على السوريين: الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائما

وقالت اليسا :"الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائمًا".

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ونشرت الفنانة اليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعقب فيه على احداث لبنان الحالية بعد مشاركتها فى مظاهرات اليوم وهاجمت فيها المسئوليين اللبنانيين.





وقالت اليسا :"قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".