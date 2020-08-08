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فن

إليسا عن هجومها على السوريين: الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائما

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:35 م
اليسا
اليسا
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
نشرت الفنانة اليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنفى فيها هجومها على السوريين الذين يعشون فى لبنان وتؤكد ان التغريدة التى نسبت اليها غير حقيقية. 

وقالت اليسا :"الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائمًا".

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ونشرت الفنانة اليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعقب فيه على احداث لبنان الحالية بعد مشاركتها فى مظاهرات اليوم وهاجمت فيها المسئوليين اللبنانيين. 

وقالت اليسا :"قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".
إليسا عن هجومها على السوريين: الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائما
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