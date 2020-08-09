أخبار العلوم والتكنولوجيا .. بيل جيتس يصف صفقة شراء تطبيق تيك توك بالتفاحة المسمومة.. وجوجل تزيل 2596 قناة صينية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة وجاء أهمها كالآتي.
قام مجموعة من الهاكرز الصينيون باختراق أكبر شركة معالجات تايوانية، وسرقة معلومات ووثائق خاصة بأسرار الصناعة منها سرقة الكود المصدري وأسرار تطوير البرامج الخاصة بالشركة.
كشفت دراسة أجرتها شركة TruePublic أن 83% من جيل الألفية من المراهقين، وأوئل مرحلة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، يفضلون استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، ولا يريدون تطبيقات بديلة له.
لم يعجز أغنياء العالم عن مفاجأتنا كل يوم، بأرقام ثرواتهم المهولة التي لا تسارع الزمن فقط؛ ولكنها استطاعت أن تغلبه، واستطاعت أيضا هزيمة الكوارث والأزمات، فلم يشهد أغنياء العالم زيادة في ثرواتهم بهذا الشكل، إلا في فترة تفشى وباء كورونا؛ لاسيما الأغنياء الذين تتعلق شركاتهم بشكل أساسى بالإنترنت.
أطلق تطبيق المراسلة الأشهر، WhatsApp واتسآب، ميزة جديدة في أحدث إصدار لنظام beta بيتا في هواتف آيفون، والتى ستغير شكل وتصميم رسائل واتسآب تغييرا جذريا.
وصف مؤسس شركة Microsoft مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة.
يواجه تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، حصارا كبيرا في الولايات المتحدة، بعد تهديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحظره بسبب خطورته وانتهاكه خصوصية المستخدمين.
كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة من آبل، iPhone 12 ، ستسبب إزعاجا كبيرا بالنسبة للراغبين في شرائها، وذلك بسبب مشكلة كبيرة في تصميمه، كانت قد انتقدت بشدة في هواتف آيفون السابقة.
كشفت تقارير أن شركة فيسبوك Facebook طردت مهندسا كبيرا، قدم دلائل واضحة على أن فيسبوك تتدخل لدعم الصفحات المساندة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.