في يومه العالمي.. حكاية الأرز باللبن.. تعرف على فوائده.. ووصفات غير تقليدية لعمله

- حكاية أكلة.. الأرز باللبن من طبق مخصص لـ يزيد بن المهلب إلى دواء عند الأتراك
- فوائد الأبرز باللبن
- فى اليوم العالمى للأرز باللبن .. إليك وصفات غير تقليدية أبرزها السمبوسك والكاسترد
يحتفل العالم فى اليوم باليوم العالمى للأرز باللبن وهو من الأكلات المغذية والشهية في نفس الوقت كما أنه يتميز بسهولة إعداده فى المنزل فى وقت قصير جدا.
الأرز باللبن هو طبق شهير يفضله الجميع، ويحرصون على تناوله فى شهر رمضان المبارك، وهو يعد واحدا من أشهر أطباق الحلوى العربية التي تمتاز بمذاقها اللذيذ وسهولة صنعها، ولا يعتقد الكثير أن للأرز باللبن حكاية فهو أكلة موصوفة بمكوناتها.
وقد انتشرت العديد من الأقاويل حول أصل اسم الأرز باللبن، وبداية صنعة، فيقال إن الأرز باللبن ظهر لأول مرة في عصر الدولة الأموية، حيث طلب "يزيد بن المهلب بن أبي صفرة" من الخدم صناعة حلوى خاصة له، فصنعوا الأرز باللبن وأسموه "المهلبية" وكان هذا أول اسم أطلق على الأرز باللبن".
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ويحكى أيضًا أن الأرز باللبن اشتهر بوصفته الحالية لأول مرة في تركيا فى القرن الخامس عشر الميلادى فى عهد الدولة العثمانية، وكان يصفه الأطباء الأتراك كعلاج لمشاكل المعدة.
وانتقل طبق الأرز باللبن إلى مصر خلال نفس الفترة تقريبًا، ولكن لم يستخدمه المصريون كدواء مثلما كان يفعل الأتراك بل قام المصريون بطهيه كنوع من الحلوى اللذيذة دائمة التواجد على المائدة المصرية، وأضاف المصريون المكسرات له كلمسة خاصة
ويختلف الأرز باللبن فى أوروبا عن البلاد العربية، فكان يعد فى القرن الرابع عشر كوجبة رئيسية ثم تحول فى القرن الخامس عشر إلى حلوى الأرز باللبن وأضافوا له السكر، وأصبح بودنج الأرز الذى يشبة الأرز باللبن.
وتختلف تسمية الأرز باللبن في بعض الدول العربية، فمثلاُ في لبنان والأردن يسمى أرز بالحليب وفي فلسطين يسمى بحتة، وفي مصر والسودان يسمي أرز باللبن وفي تونس محلبية ويسمى في الشام "رز بحليب".
يفضل العديد من الأشخاص تناول الحلويات، وخاصة الأرز باللبن، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تفيد الجسم، ووفقًا لما قدمه موقع "health benefits time"... إليكم أبرز فوائد الأرز باللبن.
- يحافظ على صحة البشرة
يحتوي الأرز باللبن على الأحماض ومضادات الأكسدة التي تساعد البشرة بما في ذلك حمض البارا-أمينوبنزويك المرتبط بحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل ظهور الشوائب والتجاعيد.
- تقوية جهاز المناعة
يحتوي الأرز على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز القوة الكلية لجهاز المناعة مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي قد ينتج عنه أمراض مزمنة.
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- السيطرة على الكوليسترول
يساعد الأرز باللبن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية والسمنة، حيث يساعد استهلاكه على تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.
- تعزيز كثافة العظام
يحتوي الحليب المشتق من الأرز على كمية كبيرة من المعادن مثل فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد يساعد على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.
- صحة الجهاز الهضمي
يحتوي على نقص اللاكتيز الذي يخفف من عمل الجهاز الهضمي ويعزز تحسين بيئة البكتيريا في الأمعاء مما يمنع عسر الهضم والعدوى.
- يبطئ الشيخوخة
يحتوي الأرز باللبن على محتوى غني من الاينوزيتول الذي يعزز نمو الخلايا السليمة ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق تعزيز الدورة الدموية، يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ومتجانسة ومرونة أكبر.
ابتكر خبراء الطهي أصنافا وأنواعا كثيرة من أطباق الحلوى للأرز باللبن لذا نعرض لكم فى السطور التالية أبرز هذه الوصفات غير تقليدية.
طريقة عمل الأرز باللبن والجيلى
للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير الأرز باللبن بالجيلي
2 باكو جيلى فراولة
كوب ماء ساخن
كوب أرز
لتر لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
سكر حسب الرغبة
جوز هند
التزيين
جوز هند
زبيب
طريقة عمل الأرز باللبن بالجيلى
- ضعى الأرز فى ماء ساخن لـ السلق بحيث يكون لكل كوب أرز 4 أكواب ماء
- أضيفى الأرز المسلوق إلى اللبن على النار ثم ضعى السكر المذاب فى القليل من اللبن والسكر.
- اتركى الخليط حتى الغليان وأضيفى جوز الهند وقلبى الجيلى فى الماء على النار ثم أضيفي للأرز.
- ضعيه فى كاسات التقديم ودعيه يبرد تماما ثم زينيه بالزبيب وجوز الهند وقدميه.
طريقة عمل سمبوسك الأرز باللبن
للشيف غادة جميل
مقادير سمبوسك بالأرز باللبن :
أرز باللبن
عسل نحل
قراصيا
سمسم
زيت للقلي
طريقة عمل سمبوسك الأرز باللبن :
- جهزى الارز باللبن بالطريقة العادية واخلطيه مع العسل بكمية جيدة حسب الرغبة
- خففي العسل الأبيض بالقليل من الماء الدافىء ثم احشى السمبوسك بخليط القراصيا والأرز باللبن.
- اغلقي طرف السمبوسك بخليط الماء والدقيق أو خليط الماء والنشا حسب الرغبة ويمكن ايضا بالماء فقط.
- اقلى السمبوسك في الزيت ثم ضعيها في خليط العسل ورشي عليها السمسم.
طريقة عمل الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين
للشيف غادة جميل
مقادير الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين
2 كوب عصير قمر الدين
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة سكر
نصف كوب ماء
بندق
فستق
أرز باللبن
طريقة عمل الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين
- قلبي عصير قمر الدين مع النشا والسكر والماء ثم ضعيهم على النار واستمرى فى التقليب حتى الغليان.
- انتظرى حتى يصبح قوام القمر دين سميك بعض الشئ ثم انزليه من على النار.
- ضعى الأرز باللبن في كاسات التقديم حتى المنتصف ثم ادخليه في الثلاجة حتى يتماسك ثم ضعى طبقة من المهلبية وزينيه بالفستق.
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طريقة عمل الأرز باللبن بالكاستردللشيف نورا السادات
مقادير بالأرز باللبن بالكاسترد
كاسترد جاهز
لبن
جيلي فراولة جاهز
أرز
لبن
كريمة
سكر
فانيلا سائلة
طريقة عمل الأرز باللبن بالكاسترد
- ضعى طبقة من الكاسترد في كاس التقديم وتترك لتبرد في الثلاجة ويسوى الارز على النار في كمية قليلة من الماء حتى يتشربها تماما.
- أضيفي عليه اللبن والكريمة والسكر والفانيلا ويقلب جيدا حتى ينضج واتركيه حتى يبرد ثم يوضع على الجيلى بالكاسترد ويقدم .