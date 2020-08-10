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فن

مجرمون وبلا ضمير.. مايا دياب تهاجم السياسيين اللبنانيين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:56 م
مايا دياب
مايا دياب
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة عبرت فيها عن غضبها من الموالين للسلطات اللبنانية.

وكتبت مايا دياب فى تغريدتها قائلة: "يا عمّي في سياسيين مجرمين ببلدنا طالعين يقدموا حلول للبلد،انتوا عارفين انو نحنا عم نحكي عنكن،ولّا مش عارفين؟؟ عارفين انكن بلا احساس ولا خجل ولا ضمير،انتوا وصلتونا لهون ومش لأن الكارثة الحالية كبيرة يعني رح ننسى كوارثكم السابقة،اخرسوا انضبوا وموتوا،والله فكرة حلوة،سمّموا لأنفسكم".

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يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار أكثر من 135 قتيلا وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرضت لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

وذكر مجلس الوزراء اللبناني أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.
 
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