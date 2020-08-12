لاشين إبراهيم: الوطنية للانتخابات تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، إن الهيئة قررت تطبيق الغرامة على المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم وسوف تحرر محاضر لجميع المتخلفين عن الإدلاء بصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ .





وأضاف لاشين إبراهيم في حواره على قناة " النيل للأخبار "، أنه سيتم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة وتطبيق الغرامة على من تخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ .





وتابع لاشين ابراهيم :" الفرز يتم داخل اللجنة الفرعية وتم إعداد محاضر خاصة بالفرز ويتم تقييد ارقام الأصوات الصحيحة والباطلة ويتوجه القاضي بالمحضر إلى اللجنة العامة التي تقوم برصد ما ثبت بمحضر القاضي باللجنة الفرعية ".





واكمل لاشين ابراهيم:" اللجنة العامة تعلن الحصر العددي وليس النتيجة لأن النتيجة من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات".





ولفت لاشين ابراهيم:" تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ يوم 19 أغسطس الجاري وفقا للجدول الزمني".