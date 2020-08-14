أخبار العلوم والتكنولوجيا|نوكيا تطلق C3 بـ 1500 جنيه.. 10 تطبيقات تراها لأول مرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:











كشفت شركة نوكيا الفنلندية العريقة عن أحدث هواتف الذكية والذى يحمل إسم Nokia C3، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية حيث جاء بسعر إستثنائى بلغ 95 دولارًا أمريكيًا فقط، أى أنه الأرخص في فئته.







