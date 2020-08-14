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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا|نوكيا تطلق C3 بـ 1500 جنيه.. 10 تطبيقات تراها لأول مرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:02 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاء أهمها كما يلي:


كشفت شركة نوكيا الفنلندية العريقة عن أحدث هواتف الذكية والذى يحمل إسم Nokia C3، وهو من فئة الهواتف الإقتصادية حيث جاء بسعر إستثنائى بلغ 95 دولارًا أمريكيًا فقط، أى أنه الأرخص في فئته.



بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة " Facebook Pay"، أعلن فيسبوك عزمه إنشاء وحدة أعمال مالية جديدة متخصصة تدعى Facebook Financial، بحيث تتولى مسئولية كافة الأعمال التجارية، وعمليات الدفع الخاصة بالموقع، وذلك فى إطار سعيه لتوسيع نطاق نفوذه عالميًا، والوصول بالتكنولوجيا الحديثة للجميع.


يبدو أن htc التايوانية قررت المنافسة بشراسة و العودة من جديد لسوق الهواتف الذكية، من خلال نيتها لطرح 3 هواتف ذكية إقتصادية، نظرًا لأن هذه الفئة تستهدف عدد كبير من المستخدمين حول العالم.


 استطاعت فئة الـ  X المميزة أن تنال إعجاب الملايين حول العالم فور إصدارها فى عام 2017، حيث كانت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية ، ولكن أبرز عيب كان السعر المرتفع، إلا انه يمكنك شراء نسخة من iphone X بنصف السعر تقريبًا.


ليس هناك مجال للشك أن الهواتف الذكية أصبحت من أساسيات حياتنا اليومية في العمل والحياة الشخصية، و رغم ذلك فهناك الكثيرون لا يعرفون حتى اللحظة كيف يمكنهم الاستفادة لأقصي درجة من أجهزتهم بشكل أكثر فعالية، بدلًا من اكتفائهم باستخدام الهاتف الذكي  للأساسيات فقط.


عانى الكثيرون من أصحاب آيفون 11 حول العالم من مشكلة اللون الأخضر فى شاشات هواتفهم، وهو عيب ظهر منذ صدور ios 13 خاصةً بعد إلغاء قفل الشاشة تظل الشاشة باللون الأخضر.


كشفت رسميًا شركة ريلمي الصينية المملوكة لعلامة أوبو الشهيرة عن أحدث هواتفه الذكية، والذى يحمل اسم Realme X3 SuperZoom، وهو من فئة الهواتف الرائدة Flagship.


كشفت شركة انفنيكس الصينية عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل إسم Infinix Smart 5، والذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، مع شاشة كبيرة وبطارية قوية توفر أطوال فترة إستخدام ممكنة.


أطلقت شركة htc التايوانية اليوم رسميًا هاتفها HTC Desire 20 Pro الجديد فى أوروبا، والذى سيجعلها تنافس من جديد فى فئة الهواتف الذكية المتوسطة.


كعادة كل عام خاصةً مع اقتراب حدث إطلاق شركة آبل الأمريكية لهاتفها الذكي الأشهر فى العالم آيفون، تبدأ التسريبات والإشعات فى الظهور حول شكل أو مواصفات أو سعر الهاتف.


تستعد شركة موتورولا الصينية للكشف رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية للفئة المتوسطة قريبًا، والذى يحمل إسم Moto E7، والذى ياتى بسعر تنافسي للغاية سيجعله منافسًا شرسًا فى فئته.


كشفت شركة آبل الأمريكية عن أحدث أنظمة تشغيلها والذى حمل رقم iOS 13.6.1، وهو المخصص لأجهزة آيفون و آيباد، وذلك لحل المشكلات التى الأخيرة التى اشتكي منها العديد من المستخدمين حول العالم.

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