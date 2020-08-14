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فن

بعد إجراء جراحة 6 ساعات.. نادين نجيم داخل المستشفى مع ابنيها.. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:54 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نادين نجيم صورة لها من داخل المستشفى وبصحبها ابنيها وذلك بعد الاصابة التى تعرضت لها جراء احداث لبنان المؤسفة وتحديدا انفجار بيروت. 

وقالت نادين : "بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا. 

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وأضافت نادين قائلة : "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع.

واوضحت نادين قائلة : "الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا .. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت". 

يذكر ان اجرت نادين عملية جراحية استمرت 6 ساعات بسبب اصابتها فى انفجار بيروت وتحطيم منزلها.  

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بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim) on

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