بعد إجراء جراحة 6 ساعات.. نادين نجيم داخل المستشفى مع ابنيها.. شاهد

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة لها من داخل المستشفى وبصحبها ابنيها وذلك بعد الاصابة التى تعرضت لها جراء احداث لبنان المؤسفة وتحديدا انفجار بيروت.
وقالت نادين : "بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا.
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وأضافت نادين قائلة : "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع.
واوضحت نادين قائلة : "الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا .. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت".
يذكر ان اجرت نادين عملية جراحية استمرت 6 ساعات بسبب اصابتها فى انفجار بيروت وتحطيم منزلها.
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بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت