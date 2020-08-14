بعد إجراء جراحة 6 ساعات.. نادين نجيم داخل المستشفى مع ابنيها.. شاهد





وقالت نادين : "بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا.





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وأضافت نادين قائلة : "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع.





واوضحت نادين قائلة : "الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا .. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكرًا من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت".





يذكر ان اجرت نادين عملية جراحية استمرت 6 ساعات بسبب اصابتها فى انفجار بيروت وتحطيم منزلها.



