الريال السعودى بـ 4.26 جنيه .. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 17-8-2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأثنين 17 -8- 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.49 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع.
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.03 جنيه للشراء 42.38 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.08 جنيه للشراء و22.53 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى 40.30 جنيه للشراء و41.50 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.