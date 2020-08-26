النصر للسيارات: السيارة الكهربائية تتكلف خُمس ما يصرف على السيارة العادية.. فيديو

ن الدولة بها تكاتف كبير لإنجاح فكرة السيارات الكهربائية وهناك تعاون مع شركات عالمية تقوم بإنشاء محطات للشحن السريع. قال المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إ





وأضاف هاني الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن هذه السيارة ستستخدم في البداية للتاكسي وبعد ذلك سنقوم بعمل إحلال للسيارات الحكومية وبعد ذلك تقدم للمستهلك العادي .





وأوضح هاني الخولي ، أن السيارة الكهربائية تتكلف خُمس ما يتم صرفه على صناعة السيارة العادية، مؤكدا أنهم يقومون بتجهيز شركة النصر الآن لتصنيع السيارات الكهربائية.



