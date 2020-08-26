النصر للسيارات: السيارة الكهربائية تتكلف خُمس ما يصرف على السيارة العادية.. فيديو

قال المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الدولة بها تكاتف كبير لإنجاح فكرة السيارات الكهربائية وهناك تعاون مع شركات عالمية تقوم بإنشاء محطات للشحن السريع.
وأضاف هاني الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن هذه السيارة ستستخدم في البداية للتاكسي وبعد ذلك سنقوم بعمل إحلال للسيارات الحكومية وبعد ذلك تقدم للمستهلك العادي .
وأوضح هاني الخولي ، أن السيارة الكهربائية تتكلف خُمس ما يتم صرفه على صناعة السيارة العادية، مؤكدا أنهم يقومون بتجهيز شركة النصر الآن لتصنيع السيارات الكهربائية.
ونوه إلى أن السيارة الكهربائية سترفع مستوى الخدمة المقدمة إلى المستهلك، سواء السائق أو الركاب.