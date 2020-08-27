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لأصحاب الأمراض المزمنة.. 3 طرق لتناول القهوة دون تعب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:28 م
الطرق الصحيحة لتناول
الطرق الصحيحة لتناول القهوة
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح بشكل يومي، ولكن القهوة بشكل دائم يمكن أن تضر بالصحة، ولذلك نقدم لكم بعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها جعل مشروبك اليومي صحيًا، من تجنب بعض المكونات إلى إضافة بعض الإضافات، يمكنك أن تجعل قهوتك تساعدك ليس فقط على توفير بعض الفوائد لجسمك.

وطبقًا لما قدمة موقع " boldsky" إليكم ابرز الطرق الصحية لتناول القهوة...

- تجنب المحليات الصناعية 
تتم معالجة المحليات الصناعية بشكل كبير وغالبًا ما تكون معبأة بمكونات لا تفيد صحتك، على الرغم من خلوها من السعرات الحرارية ، إلا أن المحليات يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وبالتالي تمهد الطريق للسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2  .


- اجعلها سوداء 
إذا كنت تريد أن تجعل قهوتك صحية ، فتخلص من الحليب والقشدة، تحتوي القهوة السوداء على أقل من 10 سعرات حرارية لكل فنجان، كما أن شرب القهوة السوداء هو أبسط طريقة لمساعدة نفسك من التعرض للمواد الكيميائية والدهون الموجودة في المحليات والمبيضات  .

- أضف الكاكاو 
الكاكاو غني بمضادات الأكسدة والعديد من الفوائد الصحية الأخرى ، وهو إضافة جيدة يمكن أن تجعل قهوتك لذيذة وصحية، يمكن أن تؤدي إضافة القليل من مسحوق الكاكاو إلى قهوتك إلى تحسين مذاقها ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تأكد من عدم إضافة أكثر من ملعقة صغيرة.

- أضف القرفة 
أظهرت الدراسات أن إضافة العشب لا يحسن مذاق قهوتك فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على الكوليسترول والدهون الثلاثية لدى مرضى السكر وخفض مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد إضافة العشب الغني بمضادات الأكسدة أيضًا في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. تأكد من إضافة رشة من مسحوق القرفة لأن الإكثار منها قد يكون له آثار ضارة على جسمك.
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