أخبار التوك شو .. الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت .. أحمد موسى يكشف سر هدم 30 مسجدا في الإسكندرية دفعة واحدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا هامة نرصد أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من القنوات الإرهابية والتشكيك في الدولة المصرية وهدمها المساجد لبناء الطرق؛ موضحا أن المساجد كانت مخالفة وتم بناء العديد من المساجد على طول المحور .





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الشاب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ"طالب الفريسكا"، يشعر بالمسئولية تجاه والده، مرددا: «كنت فخور بيه وهو بيقول أنا مبسوط عشان أسعدت أبويا».





قرر النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تكريم طالب الطب ابراهيم عبد الناصر الشهير بـ« طالب الفريسكا»؛ وتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وشهادة تقدير وذلك لتفوقه في الثانوية العامة.

قالت الفنانة منال سلامة، إن هناك صديقة لها أرسلت لها السيارة الخاصة بها لاستضافتها يومين في الساحل الشمالي بسبب أنها لم تقابلها منذ فترة طويلة.





عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا، على فضائية «صدى البلد»، عن تكريم النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، بعد تفوقهم، في ظل أزمة كورونا.





قال الإعلامي أحمد موسى، أن القبض على مرشد الظل محمود عزت، أقوى ضربة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ مرددا: « محمود عزت بيقول كل حاجة اتعملت خلال الفترة اللي فاتت».





قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه لم يكن يتوقع حجم التعدى فى مخالفات البناء، بالمحافظة موضحًا أنه يشاهد ذلك من خلال جولاته التفقدية يوميًا.





قال أحد عمال المعمار كان يعمل بجوار الفيلا التي كان يتخفى بها الإرهابي محمود عزت؛ انه كان راجل في حاله وهادي لدرجة أننا كسرنا ازاز الاوضة بتاعته ومبيتكلش خالص ولا علق.





قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن عدد العمليات الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2014 وصلت لـ 222 عملية إرهابية؛ كما أن عددها في 2015 وصل الي 594.





قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن جهاز الأمن الوطني أصبح معافى وقوي، والقبض على المرشد محمود عزت يطمئن الشعب المصري أن مصر هي الأمن والأمان.



