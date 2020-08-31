كنائس مصر يد واحدة مع الدولة المصرية.. الارثوذكسية: ندعم القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب.. الكاثوليكية : نصلي من أجل مصر..الإنجيلية: لن ننسى شهداء الوطن

الكنيسة الأرثوذكسية: نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء

الكنيسة الكاثوليكية: نقف مع كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب

"الإنجيلية": لن ننسى أبدًا شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء

"الأسقفية": الشهداء قدموا دماءهم الزكية ثمنًا لأمن واستقرار المصريين









كعادة الكنائس المصرية في كافة المناسبات الوطنية والشدائد تكون حاضرة في المشهد تقود وتدفع أبناءها دائما نحو التمسك بالثوابت الوطنية التى رسختها منذ تأسيسها، والتى دائما ما تضع الوطن قبل اى اعتبارات أخرى، الكنائس المصرية نعت شهداء أبطال القوات المسلحة الذين دفعوا حياتهم أثناء العمليات القتالية الباسلة في حربها ضد الإرهاب حفاظا على ارض مصر وأبنائها من كل سوء.









الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، نعت شهداء القوات المسلحة، وذكر بيان صادر عن الكنيسة جاء فيه، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.









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أضاف البيان ستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك، وتابع قائلا، ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر، وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار.









الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك أكدت هى الأخرى أنها تصلى من أجل أن يحفظ الله مصر وشعبها وأنها تعضد كافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب.









وجاء في نص بيان صادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تتابع الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلي رأسها، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانات القوات المسلحة، والأعمال التي تقوم بها من أجل مواجهة الإرهاب.





وتابع، تؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب، والحفاظ على سلامة البلاد، حفظ الله مصر وشعبها.









فيما نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا في مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.









وقال الدكتور القس أندريه زكي في نص البيان : "لن ننسى أبدًا شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم النبيلة فداءً لوطننا الغالي، ولن يثنينا الإرهاب الأسود عن بناء مصرنا العزيزة، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم.









وتابع قائلا، نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان".

بينما نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ضباط وجنود القوات المسلحة بسيناء الذين استشهدوا في مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.









وقال رئيس الأساقفة، في بيانه، إن الشهداء قدموا دماءهم الزكية ثمنًا لأمن واستقرار المصريين مصليًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمتهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





وشدد حنا على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر التى لا تريد استقرارا ولا سلامًا لمصر.









وأكد رئيس الأساقفة أن أساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية يذكرون دائمًا وفي كافة صلواتهم شهداء مصر وجنودها البواسل الذين يدفعون حياتهم ثمنًا للسلم بشجاعة نادرة.



