تمنع الأعطال.. تعرف على أهمية الصيانة الدورية للسيارة

تعتبر الصيانة الدورية للسيارات من أحد العوامل الهامة التى يجب القيام بها بشكل منتظم، وهى تعتبر إجراءً وقائيا يعمل على ضمان سلامة ومحافظة السائق والسيارة نفسها.





وبفضل مقولة "الوقاية خير من العلاج"، فإن الصيانة الدورية للسيارة تقي وتجنب السيارة من مشاكل وأعطال حتمية وكثيرة، وذلك نظرا لتكوين السيارة من أجزاء ميكانيكية، بالإضافة إلى المحرك والذى يتأثر بالاحتكاك والحرارة المرتفعة التي تتعرض لها السيارة أثناء عملها.





والصيانة الدورية للسيارة تعتبر مختلفة كليا عن أى صيانة لأي جهاز أو معدة أخرى، حيث تجرى بمواعيد محددة أو بعد قطع السيارة لعدد معين من الكيلومترات، ولا تقتصر الصيانة على الأجزاء الميكانيكية فقط، ولكن تشمل الإطارات والشكل الخارجى أيضا الذى يعطى لها شكلها الجديد.





فلابد من الاطمئنان على مستوى زيت المحرك وماء الرادياتير، كما يفضل تغيير زيت المحرك عادة كل 5000 كيلومتر حتى يحافظ على الحركة الميكانيكية للسيارة، بالإضافة إلى ضغط الإطارات كل شهر وتزويد النقص بواسطة مقياس الهواء.





بالإضافة إلى صيانة سنوية على جميع أجزاء السيارة بسبب عمرها الافتراضى، وبالتالى يمكن أن تحدث خلل في أجزاء أخرى من السيارة، والتأكد من أن جميع أجزاء السيارة تعمل بكفاءة.





وينصح خبراء السيارات بفحص السيارة بعد قطعها عدد كيلومترات معينة، فعندما تقطع السيارة مسافة معينة قد تتعرض أجزاء منها للتلف ويجب تغييرها حتى لا تحدث تأثير سلبى على السيارة، ولذلك يجب مراقبة عداد الكيلومترات عند ارتفاعه وعمل صيانة دورية لها.