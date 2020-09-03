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رياضة

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، الأوروبية، جاء أبرزها كالتالي..


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي أثناء خوض التدريبات الصباحية.


أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء.


أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أزمة محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم داخل القلعة الحمراء تثبت صحة رآيه فى أن اللاعب مثيرا بشكل دائم للأزمات .


كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي المنتخب السابق، عن موقف صالح جمعة، نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.



تتجه أنظار عشاق الكرة المصري مساء اليوم، الخميس، لـ استاد الدفاع الجوي، حيث تقام المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.


أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.



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