المكسيك.. 6 آلاف إصابة و513 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الأخير.





وأشارت وزارة الصحة يوم الجمعة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا.





وأكدت وزارة الصحة أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون أعلى من عدد الحالات المؤكدة رسميا.





يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.



