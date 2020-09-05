الأوراق المطلوبة وشروط قبول طلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس

صرحت الدكتورة منال محرم، رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز الإبصار بجامعة عين شمس، عن موعد فتح باب التقديم للطلبة المستجدين من ذوي القدرات الخاصة الذين يريدون الالتحاق بجامعة عين شمس.





وأضافت الدكتورة منال أن الموعد 6 /9 /2020 و التقديم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة المبنى الإداري بالجامعة خلف قصر الزعفران الدور الارضي إدارة شئون تعليم الطلاب الساعه 10 صباحا حتى الساعة 2: 30 والتقديم يمتد حتى اول شهر 10 ويتم فتح التقديم الورقي (الاستثناء) الاوراق المطلوبة للتقديم 2 صورة شهادة الثانوية العامة وأصل الشهادة 2 صورة شهادة الميلاد وأصلها صورتين البطاقة الشخصية وأصلها صورة بطاقة ولي الامر وصورة شخصية للطالب ومبلغ مالي 550 جنيها فتح ملف و يوم التقديم سوف يتم تقديم صور والأوراق والأصول للاطلاع عليها فقط .





وأكدت الصفحة الرسمية لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الطلبة الذين يريدون الالتحاق بكلية الألسن ليس يوجد شرط لتقديم الطالب والشرط الوحيد أن يجتاز الطالب اختبار الكمبيوتر الكلية ولا يوجد مجموع لغات.





وقد نوهت االصفحة الرسمية أن اختيار الأقسام سوف يتم بعد انعقاد اللجنة الطبية التي يتم تحديدها من قبل الجامعة والأقسام المتاحة هي ( عربي و إنجليزي و إيطالي وإسباني ) وكلية آداب اربع اقسام ( عربي واجتماع وتاريخ وفلسفة) ويوم التقديم 6_9 بالاضافة الى ان يكون عدد متواجد باستقبال جميع الطلاب للتعرف على الأماكن التي يتم تقديم الأوراق بها ويوجد فريق عمل من طلاب الجامعة لمساعدة الطلاب المستجدين.



