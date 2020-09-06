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رياضة

عصام عبد الفتاح: «الفار» ليس حلًا سحريا للقضاء على الحالات التحكيمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:03 ص
لقاء الأهلي وادي
لقاء الأهلي وادي دجلة
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حسام الحارتي
قال عصام عبدالفتاح، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي، إن قرار الحكم جهاد جريشة بعدم احتساب هدف وادي دجلة في الأهلي، صحيحًا.

وأضاف عصام عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن ماقامت به اللجنة الخماسية من تطبيق تقنية الفيديو، يعد إنجازًا لها، لكن الحكام في حاجة للمزيد من الخبرات والتدريبات.

وتابع: "الفار ليس حلًا سحريا للقضاء على الحالات التحكيمية، والأخطاء موجودة فى العالم أجمع وليس فى مصر وحدها، وحكم الفيديو، بشر مثل حكم الساحة وبالتأكيد لديه أخطاء".

وأكمل: "قرار جهاد جريشة بعدم احتساب هدف دجلة صحيح، وأن لاعب دجلة المتسلل منع لاعب الأهلي من إبعاد الكرة فاللعبة تحتسب تسلل".

كما تحدث عن اختفاء الكؤوس من مقر الجبلاية قائلا: "بعد حرق مقر الجبلاية فى عام 2013، تم سرقة عدد من الكئوس لكن حمادة المصري، أحد أعضاء اتحاد الكرة وقتئذ، نجح فى إرجاع 3 كؤوس وتم تحرير محضر بالواقعة".
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