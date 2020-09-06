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تعليم

انتظام امتحانات الدراسات العليا للأسبوع الثاني بجامعة المنيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:51 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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ايمن رياض
اكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، على انتظام امتحانات طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة "الدبلوم، تمهيدي ماجستير، الماجستير، الدكتوراه"؛ والتي بدأت في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر علي مدار أسبوعين بجميع كليات الجامعة، وذلك طبقًا للجداول المُعلنة لمراحل الدراسات العليا والدبلومات، والباحثين المسجلين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بمختلف الكليات، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذتها الجامعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وباحثي الجامعة.

وراعت الجامعة أثناء الاختبارات الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية في اختبارات طلاب الفرق النهائية؛ بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقي "الكمامة"، والحضور بساعة واحدة علي الأقل قبل بدء الامتحانات لإتمام أعمال التعقيم ببوابات التعقيم الذاتي علي بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.
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جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت، أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم  حتى الموعد المحدد لغلق الموقع.

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