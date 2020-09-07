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أخبار البلد

حدث ليلا.. أم تقتل أطفالها الخمسة.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب.. والأوقاف ترد على أنباء إزالة مسجد الفتح الإسلامي بـ دفش المنيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها على النحو التالي : 

اكدت مديرية أوقاف المنيا في بيان لها عدم صحة ما يتداول في بعض صفحات الجماعات المغرضة الكاذبة من صدور قرار بإزالة مسجد الفتح الاسلامي بقرية بدفش بمركز سمالوط محاولين إحداث إثارة للرأي العام كذبا وافتراء.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا، الثلاثاء، لإعلان التفاصيل الخاصة بنظام الدراسة في المدارس في العام الدراسي الجديد.

أكدت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بالبحر الأحمر أدت إلى إغلاق الطرق.

احتلت الهند المرتبة الثانية لأعلى دول العالم المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩". 

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقش هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الأمن الإقليمي. 

نشرت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الإثنين، أنباءا عن استهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لمعسكر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن ما أسفر عن مقتل ١٠٠ حوثي.  

قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إنه نجح في الحصول على حكم لصالح النادي المصري في قضية اللاعب شيخ موكورو والتي كانت تستدعي إيقاف النادي المصري البورسعيدي عن القيد خلال فترتين إنتقاليتين وهذا الحكم منح المصري الحق في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وأشاد عزام بدور المهندس هاني أبو ريدة في دعم النادي المصري.

شهدت ألمانيا جريمة قتل مروعة جديدة هزت مدينة سولينغن غربي البلاد، حيث أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الخمسة.




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