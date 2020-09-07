حدث ليلا.. أم تقتل أطفالها الخمسة.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب.. والأوقاف ترد على أنباء إزالة مسجد الفتح الإسلامي بـ دفش المنيا

نشرت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الإثنين، أنباءا عن استهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية لمعسكر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن ما أسفر عن مقتل ١٠٠ حوثي.

قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إنه نجح في الحصول على حكم لصالح النادي المصري في قضية اللاعب شيخ موكورو والتي كانت تستدعي إيقاف النادي المصري البورسعيدي عن القيد خلال فترتين إنتقاليتين وهذا الحكم منح المصري الحق في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وأشاد عزام بدور المهندس هاني أبو ريدة في دعم النادي المصري.





شهدت ألمانيا جريمة قتل مروعة جديدة هزت مدينة سولينغن غربي البلاد، حيث أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الخمسة.







