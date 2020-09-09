AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الذهب يفاجيء الجميع.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 7 جنيهات دفعة واحدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت  اسعار الذهب  في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020، بنحو 7 جنيهات، إذ سجل عيار 21 الاكثر انتشارا 850 جنيها مقارنة بـ 843 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 970 جنيها  

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 850 جنيهًا.

وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها 733 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6748 جنيهًا.

اقرا ايضا ..عيار 21 بـ 846 جنيها.. سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء اليوم

وسجل السعر العالمى للذهب 1927 دولارا  للأوقية. 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين في ختام تعاملات اليوم

استقرار الذهب في بداية تعاملات اليوم

عيار 24 بـ 913 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الذهب يتراجع 3 جنيهات.. عيار 21 يسجل 867 جنيها

الذهب يتراجع مرتين في 8 ساعات.. سعر جرام عيار 21 ينخفض 10 جنيهات

ترشيحاتنا

مخالفات البناء.. تفاصيل استخراج الرقم القومي والشهادة لكل شقة

بعد غيابه سنة وثمانية أشهر.. سيدة تتسلم رأس جدها في علبة مايونيز.. صور

اتمسكوا في عربية.. سقوط ٤ سيدات يروجن للدعارة في صفحة على فيسبوك

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

موجز السوشيال ميديا .. أبوهشيمة يهنئ كريستيانو على طريقته .. النجوم يطلبون الدعاء لـ جمال يوسف

قرار عاجل من الكاف بشأن مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها في أحدث ظهور