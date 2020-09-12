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برلمان

عضو تنسيقية الأحزاب: جودة التشريع وترسيخ دعائم الديمقراطية يقعان على عاتق مجلس الشيوخ

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:47 م
محمد عزمي عضو مجلس
محمد عزمي عضو مجلس الشوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب
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عبد الرحمن سرحان
قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمثيل التنسيقية داخل مجلس بحجم مجلس الشيوخ، يعد مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة في دعم وترسيخ مبادئ الديموقراطية.

وأضاف محمد عزمي، خلال الصالون السياسي الخامس، للتنسيقية، تحت عنوان: "دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة السياسية المصرية"، أن مجلس الشيوخ سيلقى على عاتقه جودة التشريع، إضافة إلى أن كل الخطوات المتعلقة بالديموقراطية والحقوق الحريات هي مهمة هذا المجلس، وهذا يصعب من دوره.

وتحدث محمد عزمي عن ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التنوع في الممثلين هو ما يميز الأعضاء ويجعل هناك تنوعا في الآراء.

وأشار إلى أن العمل داخل تنسيقية شباب الأحزاب خلق مساحات مشتركة من الفكر بين الأعضاء، مضيفًا: "قد نختلف لاعلى الأفكار أو آلية التنفيذ، لكن في النهاية نتفق على دعم الوطن".
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