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بعد 4 شهور .. الضرائب تقر تقديم كافة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:17 م
سعيد فؤاد، رئيس
سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب
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فرح علاء الخولي
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم اختيار 130 شركة لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية وسيصل هذا الرقم لـ 340 شركة في فبراير القادم، وفي مايو المقبل 2021 سيتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 3 آلاف شركة، تمهيدًا لتعميمها فيما بعد.

وتابع سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه اعتبارًا من 1 يناير 2021 كافة الممولين سيقدمون إقرارهم إلكترونيًا، ولن يكون لديهم تعامل  مع الجمهور، وبالتالي يخفض حالات الانتقال إلى المأمورية.

وأكد أنه لا يوجد تطبيق ضريبة جزافية على أحد، وكل التعاملات لا بد أن تكون مسجلة على المنظومة، والضريبة ستكون من واقع إقرار المواطن".

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حوافز للممولين الملتزمين بإقراراتهم الضريبية، هناك حوافز للمول الملتزم، ويتم اختيار عينة كل فترة، وكل شهر المنتظم الذي لا يوجد عليه مخالفات بإقراراته يتم تقدير حافز يخصم من ضريبته".

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