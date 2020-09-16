تدعم عشرات الآلاف من المرضى.. ما لا تعرفه عن حائط الشفاء بمستشفى سرطان الأقصر.. صور

أطلق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على مدار الشهور الماضية فكرة متميزة لدعم عشرات الآلاف من المرضى على مدار الساعة، وهى "حائط الشفاء" وعمل خرطوشة الخير عليها.





وحققت مؤخرًا نجاحا وتفاعلا كبيرا من المحبين والداعمين لأول صرح طبى لعلاج مرضى السرطان بالصعيد بعد تحقيق المستشفى سلسلة من النجاحات الكبرى فى خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان بمحافظات صعيد مصر وتوفير الوقت والجهد عليهم وعلى ذويهم بالعلاج بجوار منازلهم وبالمجان تمامًا.





وفيما يلى نقدم لكم معلومات متكاملة من الألف للياء حول فكرة "حائط الشفاء" وكيف تشارك فيه الخير لدعم المرضى عبر خرطوشة الخير وسلسلة نجاحاتها مؤخرًا.









ظهرت فكرة حائط الشفاء بأيادى فريق مجلس إدارة المستشفى لعمل حالة مختلفة من الدعم لصالح المرضى.





تقرر عمل التبرعات بشكل خرطوشة فرعونية فى جدران المستشفى لتمثل طبيعة موقع المستشفى بالأقصر والطراز الفرعونى داخلها.





قام المستشفى بعمل توسعات كبيرة فى حائط الشفاء بعد نجاح وإقبال كبير على الفكرة من الأهالى وأهل الخير.





حائط الشفاء يضم المئات من الخرطوشات بأسماء المؤسسات والأشخاص وشباب المدارس والجامعات المختلفة لدعم المرضى بطريقة مختلفة.





يتم التبرع لعمل خرطوشة فرعونية فى حائط الشفاء بأحجام مختلفة وبأسعار تشمل 25 و50 و100 ألف جنيه.





الجميع يستطيع التبرع بذلك المبلغ لصالح المستشفي وخدمة المرضي لتوفير كافة المتطلبات لعلاجهم مستقبلًا بالدفع مقابل هذا المنتج الجديد.





يتم التبرع فى "خرطوشة حائط شفاء" إما بالدفع كاش فورًا أو التقسيط علي 25 شهرا وهو ما يحدث لأول مرة بالمستشفيات الخيرية بمصر والعالم أجمع.





يمكن التعاون والتجمع بين الأصدقاء والأسر والجيران والزملاء بالعمل للتبرع بخرطوشة فى حائط الشفاء.





قررت إدارة المستشفى عمل توسعات كبيرة فى مختلف أرجاء مبنى المرحلتين الأولى والثانية داخل المستشفى وتجهيز واجهة المستشفى بالكامل لعمل خرطوشة الخير على حائط الشفاء.





فكرة حائط الخير قائمة في الأساس علي مبدأ المساهمة والتكافل المجتمعي في التبرع لصالح المرضي وتعريف الجميع بالمتبرعين.





حائط الشفاء يساهم فى تعريف الجميع بالمتبرعين كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بسورة البقرة: (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).



