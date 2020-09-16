السيسي: لا بد أن نرى سويا الحقيقة ونبتعد عن الزيف والكذب والافتراء





وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه المشروعات القومية، أن كل ذلك يعود بالنفع علينا من خلال خلق فرص عمل جديدة، قائلا: "انتوا مستغربين أن معدلات العمل اللى طلبها سريعة، والله ما سريعة هى متسارعة مع المسار المتسارع".





وأشار إلى إن كان عدد سكان مصر ثابت فلا داعى للقلق الموجود، ولكن مصر تمتلك فجوة للسنوات الماضية وفجوة أخرى للسنوات القادمة،

موضحًا أننا نسعى لإلغاء الفاصل الذى من المفترض ردمه بينما نحن فيه الآن وما لا بد من عمله للسنوات القادمة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد أن نرى سويًا الحقيقة ونبتعد عن الزيف والكذب والافتراء والتشكيك، لافتًا إلى أن الدولة تضاعف كل ما لديها من سكن ومحطات معالجة أو تحلية وكهرباء والطرق والمستشفيات وغيرها.