دراسة: المراهقين غير المحبوبين في المدرسة أكثر عرضة للنوبات القلبية

وقام الباحثون العلماء السويديون بتتبع بيانات حوالي 14000 شخص من مواليد 1953، وقاموا بتتبعهم في سن 13 عامًا ، تم قياس شعبية كل مشارك من خلال سؤال كل طفل في كل فصل عن الشخص الذي يفضل العمل معه، وتعقب المشاركين حتى عام 2016.





ووجد الباحثون، أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إهمالهم ولم يكونوا ذات شعبية، كانوا أقل عرضة بنسبة الثلث من الأطفال المشهورين للإصابة بـ مشاكل في القلب أو الدورة الدموية في وقت لاحق من الحياة.





وعلق الباحثون، انه تلعب العلاقات بين الأقران دورًا مهمًا في النمو العاطفي والاجتماعي للأطفال وقد يكون لها آثار طويلة المدى على صحتهم، والتي تؤثر لاحقًا على الدورة الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و أمراض القلب والأوعية الدموية.





كشفت دراسة منفصلة أجرتها كلية كينجز في لندن، أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة أكثر عرضة للإصابة بـ مرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة، وذلك لما لها من تأثير على الصحة النفسية والعقلية على المرض الجسدي.





وأفادت نتائج الدراسة الحالية، أن أولئك الذين أبلغوا عن الشعور بالوحدة من الأطفال في سنوات الدراسة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ، و الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



