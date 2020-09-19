علامة غير متوقعة تشير للإصابة بـ التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو حالة شائعة يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، ووفقًا لـ NHS. واحدة من أولى علامات حالة آلام المفاصل هي وجود قشور في فروة الرأس.
وأشارت الدراسة يمكن أن يؤدي ألم التهاب المفاصل إلى عدد من الأعراض المنهكة التي يرغب المرضى في تجربتها وتجنبها.
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إحدى العلامات التحذيرية الرئيسية لالتهاب المفاصل هي قشور فروة الرأس بشكل غير عادي.
وأوضحت الدراسة قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي إذا بدأت فروة رأسك في التقشير ، وفقًا لموقع Healthline الطبي.
التهاب المفاصل الصدفي هو نوع من التهاب المفاصل الذي يجمع بين آلام المفاصل وحالة الجلد الصدفية.
عادة ما تسبب الصدفية بقع حمراء حاكة ، وقد تصبح هذه البقع أكثر حكة أثناء اشتعال آلام المفاصل، كما يجب أن تتحدث إلى الطبيب إذا كانت فروة رأسك متقشرة إذا كانت مصحوبة بألم أو تورم في المفاصل.