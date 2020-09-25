أخبار التوك شو.. بكري: النائب محمد أبو العينين صاحب تاريخ برلماني مشرف لأكثر من 25 عاما.. الحكومة تحذر: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت فى دول الجوار .. وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها الآتي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين قرر ان يرشح نفسه بانتخابات مجلس النواب واتخذ القرار كفردي مستقل حتى الآن ومن ثم سيخوض معركة انتخابية مهمة وخلفه تاريخ برلماني منذ أكثر من 25 عاما.
وأضاف بكري خلال برنامجه حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الـ 6 شهور الماضية كان النائب محمد أبو العينين أول الحاضرين للمجلس وآخر من رحل، مشيرا إلى أن أداءه بالمجلس كان رفيع المستوى.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا لاحظنا وجود زيادة كبيرة فى أعداد طلبات التصالح بمخالفات البناء وزحام على المقرات لذلك اتخذنا قرارا بمد التقدم بطلبات التصالح.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مليون و400 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء تم تقديمها حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت تيسيرات كثيرة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وضع انتشار فيروس كورونا فى مصر مطمئن، ولكن هذا لا يعطى الثقة فى التخفيف من الإجراءات الاحترازية.
وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دول أوروبا وبعض دول الجوار تشهد وضعا غير مطمئن بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف الا الهدم مؤكدا أن من اهم سماتها هي عدم المصداقية والسعي نحو نشر الشائعات لكن المعركة مع اهل الشر لم تنته ومستمرة.
وأضاف جمعة خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد تقديم حمدي رزق، أن الجماعات الإرهابية بخلاياها النائمة يجب ان ننتبه لها مشيرا إلى أن هناك قيادات تنظيمية لتلك الجماعات وعملوا على التخفي والعمل السري واستطاعوا استقطاب المأحورين في صفوفهم.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وضعها أفضل بكثير من دول كبري، بسبب التعامل الجيد مع الأزمة في البداية.
وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة " ام بي سي مصر": "العالم كله تغير على جميع المستويات بسبب فيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج رعاية مركزة".
قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أن القادة والرؤساء تحدثوا في كلمتهم في الأمم المتحدة، عن أهم اولويات بلادهم سواء على المستوى الدولى والاقليمي، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول جميع المحاور والقضايا الاقليمية والدولية والتحديات التى تواجهها مصر.
وأضاف ادريس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن سدد النهضة قضية هامة لمصر وكان من الطبيعى ان يتم طرح الرؤية المصرية، مشيرا إلى اننا نتعامل مع مصالحنا الوطنية فنحن لا نجور على مصالح أحد ولا نقبل أن يجور أحد على مصالحنا.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما قاله رئيس مجلس الوزراء اليوم بمثابة رسالة طمأنينة للمواطنين، موضحا أن البعض حاول خلال الفترة الماضية تشويه الهدف من هذا التصالح ولكن اليوم رئيس الوزراء أنهى كل تلك المحاولات.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تقويما دوريا لكل ما يخص قانون التصالح، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، كما وجه "السجيني" التحية إلى مجلس الوزراء لأنه يتابع رد فعل الشارع المصري ويهتم به.
قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بدأت بانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بشكل احترافي وسيتم عقد أول جلسة له في أكتوبر.
وأضاف محمد عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أنه هناك مباحثات بين 12 حزبا سياسيا تمثل كافة الأطياف السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب في قائمة وطنية.
كد عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، أن الفيضان الحالي وارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض المحافظات بدأ في أول أغسطس وينتهى تقريبا في نهاية أكتوبر، قائلا: "الفيضان ده خير جاي لمصر والشعب المصري وساعات بيجي متأخر لكن السنة دي في اغسطس بدأ ويظهر أن الفيضان عالى وكويس".
وأوضح رئيس مصلحة الري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن فوائد الفيضان كثيرة جدا وأهمها أنها ستساعد في غسل فرع رشيد من التلوث التي إليه من مصادر التلوث، كما أشار إلى أن القرى المصرية لن تتضرر من الفيضان الحالي ولن تكون هناك خسائر.
قال المهندس خالد أبو بكر رئيس جمعية الغاز المصرية، إن التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط يسمح بترسيم الحدود البحرية وفقا للقوانين الدولية من الأمم المتحدة وإستغلال البنية التحتية لتلك الدول وخاصة مصر مما يعظم العائد الإقتصادي في إنتاج خطوط الغاز.
وأكد أبو بكر خلال مداخلة عبر السكايب على قناة العربية، أن مصر قادرة على ان تكون عاصمة بيع الغاز للعالم كله بسبب المقومات المتوفرة مثل قناة السويس وخط بترول سوميد الذي يربط بين خليج السويس والبحر المتوسط وينقل يوميا 2 مليون برميل ومحطات الإسالة للغاز بدمياط وإدكو وخط الغاز العربي الذي يربط بين مصر والأردن وسوريا وخط غاز الشرق بين مصر وإسرائيل.