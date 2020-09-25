أخبار التوك شو.. بكري: النائب محمد أبو العينين صاحب تاريخ برلماني مشرف لأكثر من 25 عاما.. الحكومة تحذر: الموجة الثانية لـ كورونا بدأت فى دول الجوار .. وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها الآتي:





















قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وضعها أفضل بكثير من دول كبري، بسبب التعامل الجيد مع الأزمة في البداية.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة " ام بي سي مصر": "العالم كله تغير على جميع المستويات بسبب فيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات والحالات التي تحتاج رعاية مركزة".









قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم ب الأمم المتحدة أن القادة والرؤساء تحدثوا في كلمتهم في الأمم المتحدة، عن أهم اولويات بلادهم سواء على المستوى الدولى والاقليمي، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول جميع المحاور والقضايا الاقليمية والدولية والتحديات التى تواجهها مصر.

سدد النهضة قضية هامة لمصر وكان من الطبيعى ان يتم طرح الرؤية المصرية ، مشيرا إلى اننا نتعامل مع مصالحنا الوطنية فنحن لا نجور على مصالح أحد ولا نقبل أن يجور أحد على مصالحنا. وأضاف ادريس خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن







قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما قاله رئيس مجلس الوزراء اليوم بمثابة رسالة طمأنينة للمواطنين، موضحا أن البعض حاول خلال الفترة الماضية تشويه الهدف من هذا التصالح ولكن اليوم رئيس الوزراء أنهى كل تلك المحاولات.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تقويما دوريا لكل ما يخص قانون التصالح، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء اليوم، كما وجه "السجيني" التحية إلى مجلس الوزراء لأنه يتابع رد فعل الشارع المصري ويهتم به.





قال محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بدأت بانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بشكل احترافي وسيتم عقد أول جلسة له في أكتوبر.

وأضاف محمد عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أنه هناك مباحثات بين 12 حزبا سياسيا تمثل كافة الأطياف السياسية لخوض انتخابات مجلس النواب في قائمة وطنية.





