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سيارات

أسعار ومواصفات كيا سيراتو 2020 في السوق المصري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
كيا سيراتو 2020
كيا سيراتو 2020
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أماني نوار
تنتمي سيارة كيا سيراتو لفئة السيارات السيدان ، وهي مزودة بمحرك 160 سي سي ، وينتج 130 حصان ، وعزم أقصى للدورات 192 نيوتن ، وتتصل بناقل سداسي السرعات اوتوماتيك ، كما أنها تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة في غضون 12 ثانية ، ويبلغ استهلاك الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .
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كما زودت سيراتو 2020 ببعض المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة ، ومنها نظام الفرامل المانعة للاغلاق abs

بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على جنوط 15 بوصة ، ومكيف هواء ، وزجاج كهربائي ، ومرايا جانبية كهربائية ، والنظام الترفيهي مكون من راديو ،بلوتوث ، خاصية التحكم في مستوى الصوت

وتتاح سيراتو في السوق المصري  بثلاث فئات ، وتحتوي على العديد من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة ، ومنها نظام الفرامل المانعة للانغلاق

وزودت الفئة الثانية بمجموعة من الكماليات الإضافية هي وسائد هوائية للسائق والراكب الاامي ، جنوط رياضية 16 بوصة ، طي المرايات الجانبية ، مثبت سرعة وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة

أما الفئة الثالثة من جراند سيراتو فتتمتع بوسائد هوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، وتوزيع الكتروني للفراملوخاصية منع إدارة المحرك” بالإضافة إلى تكييف هواء ، زجاج كهربائي ن ومرايات جانبية كهربائية ، والنظام الترفيهي ، وجنوط 16 بوصة

كما تحتوي السيارة على الكثير من الكماليات ومنها حساسات ركن خلفية ، وفتحة سقف كهربائية ، وشاشة وسائط 8 بوصة وكاميرا خلفية وغيرها.
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سعر السيارة في السوق المصري للفئة الاولى 299 ألف جنيه ، اما الفئة الثانية 329 ألف جنيه ، والفئة الثالثة  359 ألف جنيه.

تعد كيا تعد من أقدم شركات السيارات، تأسست في 9يونيو 1944 حيث كانت بداياتها في تصنيع الأنابيب الفولاذية والدراجات يدويا. وفي عام 1952، غيرت كيا اسمها من كيانجسونج للصناعات الدقيقة إلى اسمها الحالي كيا موتورز (Kia Motors)، ولاحقا، بدأت كيا بصناعة الدراجات البخارية (بدءا من 1957)، الشاحنات (1962) والسيارات باسمها (1974)

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