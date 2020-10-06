وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسي الجمعة المقبل

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوم الجمعة القادم الموافق التاسع من أكتوبر، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب بالإسكندرية.





وأكد وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء.





وأضاف وزير الأوقاف، أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.





وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيؤدي بإذن الله خطبة الجمعة بالمسجد تحت عنوان : " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن " .



