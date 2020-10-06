AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد أحمد المنسي الجمعة المقبل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوم الجمعة القادم الموافق التاسع من أكتوبر، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وأكد وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الثلاثاء - أن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسماءهم في تاريخ العظماء.

وأضاف وزير الأوقاف، أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيؤدي بإذن الله خطبة الجمعة بالمسجد تحت عنوان : " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن " . 

وفي هذا الصدد، قال وزير الأوقاف إن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله (عز وجل) على الدنيا وما فيها ، وآثروا أوطانهم على أنفسهم ، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء والتضحية ، فالشهادة عز وشرف ، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة ، ويجب أن نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة ، زرع من قبلنا لنحصد ، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: مصر فوق الجميع.. وأحذر من النزول للشوارع

ميدو: الدولة ستحدد مصير مرتضى منصور.. ونسبة تنفيذ قرار الأولمبية 20%

أحمد زاهر يكشف عن سبب منع بناته من التمثيل بعد فترة الطفولة.. فيديو

خلع الكمامة وحيَّا أنصاره وقلل من الفيروس.. لطمات وجهها ترامب لـ الطب والعلم

الأهلاوية بيدعموني.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك بعد قرارات الأولمبية

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور