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فن

ملحمة أبطال.. رامي رضوان يحتفل بذكرى نصر أكتوبر.. شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:30 م
رامي رضوان
رامي رضوان
مصطفى كرم
احتفل الإعلامي رامي رضوان بالذكرى ال 47 لنصر أكتوبر المجيد بعد هزيمة الاحتلال الصهيوني المحتل وتحرير  أرض سيناء. 

وكتب رامي رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا " يارب دائما منصورين على أعدائنا#النصر #الانتصار #ملحمة #أبطال #أكتوبر٧٣ #مصر #تحيا_جمهورية_مصر_العربية #تحيا_مصر"

ويحتفل الشعب المصري وقواته المسلحة هذه الأيام بالذكرى الـ 47 لأغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر، وهو انتصار السادس من أكتوبر.

هذا الانتصار الذي حقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظروه على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الجيش الإسرائيلي فتمكنوا من عبور قناة السويس في الجهة الجنوبية وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي، وكسر شوكتهم الذين سقطوا قتلى وأسرى على يد جيش مصر العظيم لتتهاوى معه أسطورة الجيش الذى لا يقهر وليعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة.



وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة.

وتابع: إننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر".

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