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أخبار العالم

خوفا من تكرار كارثة المرفأ.. إخلاء المنازل المحيطة بموقع انفجار بيروت

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:07 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن قوات الدفاع المدني اللبناني تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار الذي وقع بالعاصمة بيروت منذ قليل.


وأضافت القناة أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق الذي خلفه الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في العاصمة بيروت.

وأكدت صحيفة "النهار" أن الصوت القوي نتيجة انفجار خزان مازوت في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، حيث اندلعت النيران في المكان.

ولم تكشف التقارير عن وقوع ضحايا وجرحى جراء الانفجار.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن حالة من الهلع بين السكان في طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وتأتي الأنباء بعد انفجار وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وتحولت بيروت إلى مدينة منكوبة بفعل انفجار المرفأ الذي لم تتعافى من آثاره حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، مضيفا أن بلاده تمر بمرحلة عصيبة.

وأضاف دياب في كلمة للشعب أن لتجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية كانت وما تزال تضع انفسها اولولية على مصير الوطن.
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