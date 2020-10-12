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فن

من داخل سيارتها.. زينة: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة زينة بعدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت زينة قائلة: "حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب"، ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :


الجميلة - مشاء الله - منور - قمراية

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وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.
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حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب 🤍

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

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