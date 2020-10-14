أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تعلن رسميا عن سلسلة آيفون 12.. و3 تطبيقات تتيح لك إرسال الرسائل سرا

والذى يعتبر من أفضل هواتف أندرويد التى أطلقتها شركة سامسونج، فى بداية العام قبل إطلاق سلسلة Samsung Galaxy Note 20 ، حيث قامت الشركة بتخفيض 320 دولار أمريكى من سعره أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصرى.

جاءت بأكثر من إصدار تلبي احتياجات شرائح مستخدميها المختلفة، بداية من آيفون 12 ميني الأصغر حجمًا، وصولًا لـ آيفون 12 برو ماكس.

انتهى منذ دقائق الحدث الأبرز لشركة آبل لهذا العام، بعدما طرحت سلسلة آيفون 12، التي جاءت بأكثر من إصدار تلبي احتياجات شرائح مستخدميها المختلفة، بداية من آيفون 12 ميني الأصغر حجمًا، وصولًا لـ آيفون 12 برو ماكس.

يرتبط طول عمر البطارية وقوتها وأدائها الجيد مع المستخدمين بالطريقة التى يقوموا فيها بشحن هواتفهم الذكية، حيث يسبب الشحن عدد كبير من المشكلات التى من الممكن أن تؤدى إلى قصر عمر البطارية ، بالإضافة إلى مشكلات تسريب الشحن وسخونة البطاريات وانتفاخها، وهو أمر من الممكن أن يؤدى إلى انفجار بطارية الهاتف نفسه الأمر لا يتوقف عند تدمير الهاتف فقط وإنما قد يؤدى إلى ايذاء المستخدم نفسه.







