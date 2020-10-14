أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تعلن رسميا عن سلسلة آيفون 12.. و3 تطبيقات تتيح لك إرسال الرسائل سرا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
توفر أجهزة التليفزيون الذكية الصادرة حديثا أحدث التكنولوجيا فى جودة الصورة والفيديو ودقة الصوت، وأصبحت تطبق كل المعايير والمواصفات الحديثة، مثل معدل تحديث الشاشة الكبير والشاشات ذات السمك النحيف واتصالها بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية مثل أجهزة تليفزيون أندرويد، وكذلك تليفزيون آبل، كما أصبحت تتميز بدقة صوت محيطى تغطى كافة أرجاء المكان.
بدأ الآن مؤتمر إطلاق آيفون 12 من قبل شركة آبل الأمريكية، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق التفاحة الفاخرة حول العالم، كما أن آيفون 12 تم تأجيل إطلاقه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مزجه بين الحاضر والمستقبل من خلال تصميم جديد و أنيق بنفس حواف آيفون 5S.
بدأ الآن مؤتمر إطلاق آيفون 12 من قبل شركة آبل الأمريكية، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق التفاحة الفاخرة حول العالم، كما أن آيفون 12 تم تأجيل إطلاقه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مزجه بين الحاضر والمستقبل من خلال تصميم جديد و أنيق بنفس حواف آيفون 5S.
أطلقت شركة Apple الأمريكية الآن أحدث هواتفها الذكية فى مقرها الرسمى بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وهو iPhone 12، وهو التحديث لشقيقه السابق iPhone 11، والذى يأتى بـ ألوان جديدة، وتصميم معدني من الإطار مثل الموجود سابقًا فى آيفون 5s.
أطلقت شركة Apple الأمريكية الآن أحد أحدث هواتفها الذكية فى مقرها الرسمى بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وهو iPhone 12 mini، وهو الأصغر حجمًا فى سلسلة آيفون 12، والذى يأتى بنفس ألوان شقيقه الأكبر حجمًا آيفون 12، و التصميم المعدني نفسه المستوحى من الإطار الموجود سابقًا فى آيفون 5s.
أزاحت شركة Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن الستار عن iPhone 12 Pro بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، من خلال بث مباشر على الإنترنت بدون أى حضور بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يتابع الحدث أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.
دشنت شركة Apple الأمريكية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، الآن أكبر و أقوي هواتفها فى تاريخها، iPhone 12 Pro Max بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية اونلاين عبر الإنترنت فقط بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بتابع الحدث الملايين حول العالم، وهو الهاتف الأبرز فى سلسلة آيفون 12 لهذا العام.
صدمت شركة آبل الملايين من عشاق آيفون حول العالم بقرارها بعدم إضافة أى شواحن داخل عبوات أى من هواتف آيفون 12 الجديدة، و بررت ذلك بأنه تضامنًا مع البيئة، لتدعو مستخدميها لحلول أخرى أكثر أمانًا، وبالطبع لشراء الشوحان منفصلة من قبل مستخدميها الجدد.
آبل تتيح تحديث ios 14.1 لكل مستخدميها
أتاحت شركة آبل الأمريكية عملاقة صناعة الهواتف الذكية حول العالم تحديث ios 14.1 الجديد لكل مستخدميها، و سيصل التحديث للهواتف تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، بالإضافة للنسخة التجريبية الثالثة للمطورين من 14.2
قام متجر التطبيقات جوجل بلاى Google Play بإتاحة أكثر من 15 تطبيقا مجانيا لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث تعتبر التطبيقات مدفوعة الأجر وتتطلب اشتراكا شهريا، ومن حين لآخر تقوم شركة جوجل عن طريق متجرها جوجل بلاى بإتاحة عدد من تطبيقات الألعاب والتطبيقات الخاصة بالتعلم ، وكذلك تطبيقات التعديل على الصور وغيرها.
انتهى منذ دقائق الحدث الأبرز لشركة آبل لهذا العام، بعدما طرحت سلسلة آيفون 12، التي جاءت بأكثر من إصدار تلبي احتياجات شرائح مستخدميها المختلفة، بداية من آيفون 12 ميني الأصغر حجمًا، وصولًا لـ آيفون 12 برو ماكس.
قامت شركة سامسونج بإجراء تخفيض كبير على هاتف Samsung Galaxy S20 والذى يعتبر من أفضل هواتف أندرويد التى أطلقتها شركة سامسونج، فى بداية العام قبل إطلاق سلسلة Samsung Galaxy Note 20 ، حيث قامت الشركة بتخفيض 320 دولار أمريكى من سعره أى ما يعادل حوالى 5000 جنيه مصرى.
تعتبر تطبيقات المراسلة أو تطبيقات الدردشة من أهم وأكثر التطبيقات التى نستخدمها فى حياتنا اليومية والتى تضم أسرارنا وأهم ما نمتلك من صور وفيديوهات، وغالبا ما يتم ارسال الأوراق والوثائق الرسمية من خلال هذه التطبيقات تسهيلا لبعد
يرتبط طول عمر البطارية وقوتها وأدائها الجيد مع المستخدمين بالطريقة التى يقوموا فيها بشحن هواتفهم الذكية، حيث يسبب الشحن عدد كبير من المشكلات التى من الممكن أن تؤدى إلى قصر عمر البطارية ، بالإضافة إلى مشكلات تسريب الشحن وسخونة البطاريات وانتفاخها، وهو أمر من الممكن أن يؤدى إلى انفجار بطارية الهاتف نفسه الأمر لا يتوقف عند تدمير الهاتف فقط وإنما قد يؤدى إلى ايذاء المستخدم نفسه.
أطلق متجر تطبيقات شركة جوجل، Google Play ، جوجل بلاى ، 17 لعبة مجانية لفترة محدودة لهواتف أندرويد ، حيث أن هذا الألعاب هى ألعاب مدفوعة وتتطلب اشتراكا، حيث يقوم متجر التطبيقات بكل مستمر بإصدار عدد من العروض على التطبيقات المدفوعة لتوفيرها لمستخدمى أندرويد للاستفادة من معرفة أفضل تطبيقات الألعاب المجانية، ومنح المستخدمين فرصة لتجربتها.