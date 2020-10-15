AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تمهل السودان 24 ساعة للتطبيع مع إسرائيل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة ليقدم جوابا بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الشهر الماضي، وجود دعوة لعقد "اجتماع ثلاثي في أبو ظبي بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب".

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط جمة حاليا على السودان من أجل تطبيع علاقاته مع إسرائيل وتوقيع "اتفاقية سلام" مقابل شطب الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب ومساعدات مالية من دول الخليج.

وجاء في العرض الأخير، أن الولايات المتحدة ستعمل على إخراج السودان من قائمة دول حظر السفر بموجب الأمر التنفيذي 9983 الصادر في يناير الماضي، والذي يشمل تأشيرات قرعة البطاقة الخضراء.

وتؤكد واشنطن في العرض عزمها على تسهيل الاستثمار الخاص في السودان من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون سلام دارفور لعام 2006، بجانب استضافتها مع حلفائها مؤتمرا استثماريا للسودان.

وتحدث العرض عن أن واشنطن تتعهد بتقديم القمح والأدوية ومساعدات أخرى للسودان فضلا عن شطب 3 مليارات دولار من ديونه المستحقة للولايات المتحدة بحلول السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر 2021.

وستقود الولايات المتحدة المساعي لعقد اجتماع لنادي باريس مع الدائنين لمناقشة تخفيف عبء الديون وبما يتماشى مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك".

يذكر أنه رغم اتخاذ إدارتي الرئيس السابق باراك أوباما، والرئيس الحالي دونالد ترامب خطوات لتحسين العلاقات الثنائية بشكل كبير مع السودان بما في ذلك من خلال رفع بعض العقوبات الاقتصادية، ظل إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عقبة رئيسية أمام التخفيف من الوضع الاقتصادي الراهن.

ويمنع التصنيف الحكومة الأمريكية من تقديم مساعدات اقتصادية إلى السودان ويتطلب من واشنطن معارضة منح قروض ومنح إلى الخرطوم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين يهيمن عليهما الغرب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موطن اللاءات الثلاث.. السودان يتمرد على عداء إسرئيل القديم ويطلب التطبيع

مطالب محددة للخرطوم من واشنطن.. الحكومة السودانية لـ بومبيو: لا نملك تفويضا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الديهي: الزيارة الأمريكية للخرطوم تستهدف مساومة السودان للتطبيع مع إسرائيل.. فيديو

برلمانات شمال أفريقيا تطالب بدعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

برلماني يطالب بدعم جهود السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

اجتماع حاسم.. موقع أمريكي يكشف مطالب السودان مقابل التطبيع مع إسرائيل

ترشيحاتنا

زعلانة على الرجولة.. تعليق ناري من منة شلبي على واقعة ضحية المعادي

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

اليوم.. تشييع جنازة فتاة المعادي من مسجد السيدة نفيسة ودفنها بمقابر الأسرة

كورونا يضرب الوسط الفني.. محمد سامي إيجابي ومحمود الليثي يطلب الدعاء لعائلته

خلاف على أجرة التاكسي.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بالمعادي

الأهلي يكشف عن زي التدريب الجديد في المغرب.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير مافنز السوسيس بخطوات بسيطة

لمحاربة الكورونا.. عصير طبيعي لتعزيز مناعة أطفالك في المدرسة

للرجال والنساء.. حيل بسيطة لخسارة الوزن بعد سن الأربعين