أخبار التوك شو .. والد بوسي: لن أُسامحها .. لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. ووزير التعليم: نستعد لسيناريوهات كورونا

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو سجل في ضواحي باريس يظهر تبادلا لإطلاق النار بمشاركة الشرطة الفرنسية في مكان تصفية قاتل المعلم الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن مصر تعمل بشكل مؤسسى من أول أزمة كورونا، فهناك إدارة عليا منذ بداية الأزمة، على رأسها رئيس الوزراء، وكان هناك تشاور منذ إيقاف الدراسة فى مارس الماضى، وتعلمنا من الأخطاء، ومصر بشهادة الجميع استطاعت العبور بطلابها من الأزمة، لأنها أديرت بشكل جيد، والسنة انتهت بآمان.