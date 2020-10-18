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توك شو

أخبار التوك شو .. والد بوسي: لن أُسامحها .. لحظة تصفية قاتل المعلم الفرنسي.. ووزير التعليم: نستعد لسيناريوهات كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:19 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها خلال التقرير الآتي:

بعد تبرئها منه .. والد بوسي: مش عاوزة تبعتلي فلوس للعلاج ولن أُسامحها
قال " محمد شعبان " والد المُطربة بوسي ، إنه يحتاج إلى إجراء عملية في عينيه، ومصاريف علاج عالية، كما إنه يعاني من الحساسية في الصدر ، وظهر له عرق مفاجئ ، وأنه يعاني أمراض صحية أخرى كما قال " بلاوي سودة " حسب قوله.

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو سجل في ضواحي باريس يظهر تبادلا لإطلاق النار بمشاركة الشرطة الفرنسية في مكان تصفية قاتل المعلم الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن مصر تعمل بشكل مؤسسى من أول أزمة كورونا، فهناك إدارة عليا منذ بداية الأزمة، على رأسها رئيس الوزراء، وكان هناك تشاور منذ إيقاف الدراسة فى مارس الماضى، وتعلمنا من الأخطاء، ومصر بشهادة الجميع استطاعت العبور بطلابها من الأزمة، لأنها أديرت بشكل جيد، والسنة انتهت بآمان.

علقت الاعلامية لميس الحديدي على حجم تمثيل المرأة في التعيين بمجلس الشيوخ قائلة "  أنا شخصيًا سعيدة بهذا القدر من تمثيل المرأة عبر التعيين  .. الحقيقة  الرقم اللي عينه الرئيس تمثيلًا للمرأة فاق ما كنا نتخيله.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعات تعاقدت مع كل المنصات التعليمية.

انتقد الإعلامى محمد الباز الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،بسبب إجباره مديرة مدرسة على خلع شبابيك بعض الفصول وتنظيفها.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  المملكة العربية السعودية قاطعت منتجات تركيا، مضيفا:" هناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في السعودية وتم منع استيراد اي سلعة من تركيا ".

قالت " عهدية أحمد " رئيس جمعية الصحفيين بالبحرين، إن القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستعلامات مهمة لأنها تعكس انتهاكا لحقوق الانسان في قطر ، وعدم السماح للإنسان بالتعبير عن رأيه ، وعدم حريته في الاجتماع مع أهله أو زملائه لمناقشة أي فكرة أو طرح قضية. 

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ،: إننا قمنا بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعمل جميع التجهيزات في المدارس والجامعات التي أعلنتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم .

قال  طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مجموعات التقوية اختيارية ومساعدة مقننة وشرعية لمن يريد مساعدة اكبر من الطلاب.
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