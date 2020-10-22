أغرقت الشوارع.. أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق في الإسكندرية.. شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية ، صباح اليوم الخميس، هطول الأمطار بغزارة مصحوبة برعد وبرق ورياح شديدة وخاصة غرب المحافظة، بمنطقة العجمي والدخيلة والعامرية، ولا تزال الأمطار مستمرة.





وأغرقت مياه الأمطار عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية والمناطق المنخفضة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة بشكل كثيف.







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وفي شرق الإسكندرية، يسود طقس طبيعي، منذ الصباح، ولم تشهد مناطق شرق المحافظة الرمل والمنتزة وسيدي جابر سقوط أي أمطار حتى الآن.





وقد طالبت محافظة الإسكندرية من مواطنيها توخي الحيطة والحذر اعتبارا من أمس الأربعاء بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء.





وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن النشرة الواردة من معهد بحوث الموارد المائية تفيد بعدم سقوط أمطار اول امس الثلاثاء، إلا أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح بين غزيرة ومتوسطة وخفيفة قد تصل إلى ٣٠ مم /يوم، اعتبارا من الساعات الأولى من بعد غد الأربعاء على مناطق متفرقة من المحافظة.





وأشار الييان إلى أنه يرجى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، واستمرار سقوط الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحيانًا.















وقد رفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياة في محاولة لمنع أي تراكمات لمياة الأمطار في الطرق الرئيسية.



