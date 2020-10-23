AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معاريف: إسرائيل توقفت عن ربط مساعدات غزة بقضية الأسرى المحتجزين

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:43 م
إسرائيل توقفت عن
إسرائيل توقفت عن ربط مساعدات غزة بقضية الأسري المحتجزين
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل غيرت سياستها للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة، حيث توقفت عن الحديث عن إمكانية ربط المساعدات الإنسانية، بقضية أسراها هناك. 

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن مصدر إسرائيلي سبق وأن تعامل مع قضية المُحتجزين، قوله إنه "قبل أربع سنوات، حث مسؤولون إسرائيليون الحكومة، على ضرورة الفصل بين المحادثات حول التسوية ومعاملة الأسرى، وعدم ربط الأمور ببعضها البعض، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة". 

وتمسكت الحكومة الإسرائيلية بموقفها، وهو إدخال مواد أساسية جدا وضرورية فقط للقطاع، وترك مساعدات الإغاثة الكبيرة، إلى ما بعد إطلاق حماس سراح الإسرائيليين المُحتجزين لديها. 

وأفيد بأن "الضغط الذي مارسته حماس بدءا من مسيرات العودة، وحتى جولات التصعيد، دفع إسرائيل إلى الموافقة على التنازلات، التي لم توافق عليها من قبل". ومع بدء أزمة كورونا، حاولت إسرائيل ربط المفاوضات حول الأسرى بالمساعدات، إلا أن ذلك لم يؤد إلى النتيجة المنشودة. 

غير أن إسرائيل الآن، غيرت اتجاهها، وتركز جهودها على محاولة الوصول إلى تسوية، وبعد ذلك فقط، للمضي قدما في قضية الأسرى والمفقودين إضافة إلى ذلك، يقدر مصدر أمني إسرائيلي آخر، أن الخطاب الحالي حول قضايا التسوية، وصل إلى مراحل متقدمة على عكس الماضي. 

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه في الواقع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية الحادة في قطاع غزة ومصالح حماس، والخط البراجماتي الذي يقوده يحيى السنوار قائد حماس في غزة، يوفر فرصة لتحقيق تسوية في القطاع، ولا ينبغي تفويتها. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة عبرية تكشف شرط إسرائيل لإدخال تمويلات قطرية إلى حماس

السفير القطري: اتصالات على أعلى مستوى مع إسرائيل بشأن غزة

بعد المصادقة على قرار احتجازهم.. الشاباك يرفض احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

جانتس يوقع أمرا عسكريا بمصادرة أموال حماس والسلطة الفلسطينية

تل أبيب والدوحة تبحثان خطة التمويلات القطرية لـ حماس

ترشيحاتنا

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

مفتاح ثاني للفيروس.. سبب جديد يجعل كورونا شديد العدوى

قبل التصويت..طريقة الاختيار الصحيحة فى انتخابات النواب بالجيزة والدقى والعجوزة

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

خطبة الجمعة من الحرم المكي والمدني.. بث مباشر

أسوان والدقهلية والأقصر في الصدارة.. الحكومة تعلن طلاء واجهات 122 ألفا و646 مبنى بالمحافظات

AdvertisementS

حقيقة رفع الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا خلال العام الحالي

البحرية المصرية تنقذ مركبا تركيا على متنه 57 شخصا في عمق البحر المتوسط.. صور

القاهرة دي ولا أمريكا.. مثلث ماسبيرو من العشش إلى ناطحات السحاب.. تفاصيل وصور

من محور المحمودية لـ بشاير الخير.. وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بـ الإسكندرية

لن تستقبل وافدين جدد.. الكويت تلغي قائمة الدول المحظورة وتحدد شرط دخول البلاد

الرجاء عن طلب الزمالك تأجيل نهائي دوري الأبطال: ندعم قرار الكاف

فيديو جراف.. قصة مرض ابن الفنانين مها أحمد ومجدي كامل

رئيس الوداد المغربي يعلق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

صحة البرلمان: نتوقع ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

بسبب فيروس كورونا.. فتاة تتجاهل هذا العرض المرضي لتكتشف مفآجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية

جينيسيس تقتحم عالم الـSUV بهذا الوحش..صور