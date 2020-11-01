أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هواتف نفدت في دقائق معدودة.. وآبل تستبدل سماعات Airpods pro مجانا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
تصدر شركات الهواتف الذكية بشكل شبه يومى هواتف جديدة بإمكانات وأسعار مختلفة، وتعمل على إصدارها بإمكانات قوية وأسعار رخيصة وجديدة لتتميز على الهواتف السابقة، وهناك عدد من الهواتف التى تم إصدارها مؤخرا، وبيعت فى دقائق معدودة.
أطلقت شركة شاومى، فى شهر أغسطس الماضى، هاتف Mi 10 Ultra الرائد، والذى لاقى إعجابا كبيرا بين مقيمى الهواتف الذكية، حيث فاز بأفضل هاتف في الكاميرا على مؤشر تقييم الهواتف DXOMARK لإمكاناته الخارقة فى إخراج صور فائقة الجودة، ويأتى حاليا بعد هاتف Mate 40 Pro من هواوى.
يعد إصابة الهاتف بفيروسات خطيرة من أسوأ المشكلات التى قد يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تشكل الفيروسات خطرا كبيرا على المستخدمين، لا يتوقف عند الخطر التقنى من إتلاف الهاتف أو البطارية أو بطء أدائه فقط، وإنما يمتد إلى اختراق البيانات المهمة للمستخدمين من الصور الخاصة والفيديوهات والبيانات التى تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.
تعتبر لعبة بابجى من أشهر ألعاب الفيديو حول العالم، ولكنها فى نفس الوقت من أكثرهم عنفا لما تحتويه من مشاهد حروب وتدمير وقتل، تشجع على العنف خاصة لدى الأطفال والمراهقين، الأمر الذى أدى إلى عدد كبير من الحوادث لدى هذه الفئة العمرية، الذى جعل عدد من البلاد تحظرها بشكل كامل مثل العراق والهند ولبنان وغيرها من الدول، وذكر موقع GameSpot عدد من ألعاب الفيديو المناسبة لفئة الأطفال والشباب والتى تتميز بالكثير من المغامرات والإثارة، ومنها :
بعد عام من إصدار سماعات Airpods pro ، قررت شركة آبل تقديم برنامج لإصلاح سماعات المستخدمين المتضررين، أو إصلاحها مجانا أو استبدالها بأخرى، وذلك بعدما واجه عدد من المستخدمين مشكلات كثيرة فى السماعات.
أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة فى العالم، أمس، عن أرباحها المالية فى الربع الثالث من العام الحالى 2020، حيث ارتفعت الإيرادات بشكل غير مسبوق رغم العديد من الأزمات التى تواجهها هذه الشركات والتى يعد أكبرها تفشى فيروس كورونا، كوفيد- 19 ، حيث أعلنت شركة أمازون عن ازدياد مبيعاتها بمقدار 26 مليار دولار بنسبة 37٪ ، في الربع الثالث عن العام السابق حيث تتوقع الشركة مبيعات تزيد عن 112 مليار دولار فى الربع الرابع.
قامت شركة آبل بإضافة زر سرى جديد على هواتف آيفون ضمن أجدد تحديثاتها iOS 14 ، حيث يتضمن الزر ميزة تسمى Back Tap ، وهى ميزة تقوم باخفاء الضباب والتشوهات بين مكونات السوفت وير والهارد وير، والذى يقوم بتحويل الجزء الخلفي من هاتف الآيفون بالكامل إلى زر حساس .
تجاوزت شركة شاومي Xiaomi الصينية شركة آبل الأمريكية للمرة الأولى لتصبح ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم لشحنات الهواتف في الربع الثالث من العام الحالى 2020 ، متجاوزة بذلك عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل من المراكز الثلاثة الأولى عالميا لأول مرة منذ 10 سنوات .
يعد الحفاظ على وضع كلمات السر القوية؛ من أهم العوامل التى تجعل هاتفك الذكى أو جهاز اللاب توب الخاص بك فى أمان، وبعيدا عن الهجمات الإلكترونية المتزايدة التى تؤدى عادة إلى تسريب بياناتك وصورك الشخصية على الإنترنت، ولكن هناك بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستخدمين وهى نسيان كلمات السر الخاصة بهم على موقع معين أو عدد من المواقع.