أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هواتف نفدت في دقائق معدودة.. وآبل تستبدل سماعات Airpods pro مجانا





قامت شركة آبل بإضافة زر سرى جديد على هواتف آيفون ضمن أجدد تحديثاتها iOS 14 ، حيث يتضمن الزر ميزة تسمى Back Tap ، وهى ميزة تقوم باخفاء الضباب والتشوهات بين مكونات السوفت وير والهارد وير، والذى يقوم بتحويل الجزء الخلفي من هاتف الآيفون بالكامل إلى زر حساس .



