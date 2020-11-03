قرار عاجل لمواجهة سيول بجنوب سيناء.. تفاصيل

أكد المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه تم تشكيل عدد من اللجان، للقيام بجولة تفقدية، للمواقع التي تعرضت للسيول جراء حالة الطقس السيئة التي تعرضت لها محافظة جنوب سيناء أمس، بهدف تحديد نسبة الخسائر، وتحديد المواقع التي تحتاج للصيانة، إضافة إلى وكذلك تقدير كمية المياه المحتجزة داخل السدود والبحيرات.





وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الاثنين، إن كمية المياه التي تم حصادها وتخزينها من السيول، تقدر بنحو 883 ألف م3 من المياه، في البحيرات والسدود الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول ب 11 موقع فقط، وجاري تقدير كميات المياه التي جرى حصادها في المواقع الأخرى التي تعرضت للسيول.





وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه تم حصاد 227 ألف م3، جراء السيول التي تعرضت لها مدينة الطور، بينهم 200 ألف م3 في بحيرة الاعوج ، و 25 ألف م3 بسد ميعر، وهو ايضًا تحت الإنشاء، و2000 م3 بسد حبران، على الرغم من كونهم جميعًا مازالوا تحت الإنشاء.





كما تم تخزين 300 ألف م3 بسد الجيني التابع لمدينة دهب، وحجزت بحيرة " 1 " بمدينة طابا 20 ألف م3 على الرغم من كونها مازالت تحت الإنشاء، وتخزين 250ألف في بحيرات مدينة نويبع، بينهم 50 ألف م3 داخل بحيرة النقب، و100ألف م3 في بحيرة النقب " 2 "، و 100 ألف م3 بسد شبيحة.





وأشار إلى أنه تم تخزين 86 ألف و 200 م3 من المياه بمدينة سانت كاترين ، بينهم 10 ألاف م3 في بحيرة "1 "، و 75 ألف م3 في بحيرة " 2 " بوادي الشيخ، و 1200 م3 في خزانين أرضي.





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