انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية في قرى المرشحين، زحاما شديدا من الناخبين في اليوم الأول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

















من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام العملية الانتخابية بنطاق المحافظة دون حدوث ما يعكر صفوها، مشيرا إلى أن محيط المقار الانتخابية شهد تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.









وأشار المحافظ إلى أهمية العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.









وأكد حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.









يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا يضم 1047 لجنة فرعية، بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا.