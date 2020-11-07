AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
إقبال المواطنين على
إقبال المواطنين على لجان الانتخابات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية في قرى المرشحين، زحاما شديدا من الناخبين في اليوم الأول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.




من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، انتظام العملية الانتخابية بنطاق المحافظة دون حدوث ما يعكر صفوها، مشيرا إلى أن محيط المقار الانتخابية شهد تعزيزات وتواجدا أمنيا مكثفا لتأمين الناخبين والعملية الانتخابية على مستوى المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أهمية العمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.


وأكد حرصه واهتمامه بتوفير جميع سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر، وظهور المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير جميع سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.


يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركزًا انتخابيًا يضم 1047 لجنة فرعية، بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحيا.
انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية
انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية
انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية
انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية
انتخابات النواب 2020.. زحام شديد أمام اللجان بقرى القليوبية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط تكثيف أمني.. 689 لجنة بالقليوبية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ ..صور

تعزيزات أمنية فى محيط اللجان خلال جولة إعادة انتخابات الشيوخ بالقليوبية

قيادات القليوبية يطمئنون على سير العملية الانتخابية بإعادة الشيوخ.. صور

محافظ أسيوط: انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020

استعدادات مكثفة في القليوبية لانتخابات مجلس النواب.. 478 مركزا انتخابيا.. 1047 لجنة لاستقبال المواطنين مستوى المحافظة.. وتعقيم وتطهير قبل بدء عملية الاقتراع

استعدادا للتصويت في المرحلة الثانية.. محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات النواب.. صور

ترشيحاتنا

من تليفونك المحمول.. اعرف لجنتك الانتخابية في دقائق

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

تقارير: طرد ترامب من البيت الأبيض بهذه الطريقة حال رفضه المغادرة

دعاء لجلب الرزق والمال وسد الدين من 15 كلمة تزيح عنك جبل من الديون

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

بإطلالة أنيقة.. ابنتا أحمد زاهر تتألقان في حفل زفاف هنادي مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع سامو هجرس.. شاهد إطلالة زوجة أحمد زاهر في حفل زفاف هنادي مهنا

بفستان محتشم.. شيماء سيف تتألق في حفل زفاف هنادي مهنا

مقارنة بين هيونداي إلنترا 2021 hyundai elantra وسكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021.. صور