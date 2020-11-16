أعشاب للوقاية من أمراض الشتاء

1- العسل

وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال، و أفاد الباحثون أن العسل أهم علاج للسعال، يليه عقار ديكستروميثورفان، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday" .









لاستخدام العسل لعلاج السعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض بالماء الدافئ أو شاي الأعشاب، اشربي هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، لا تعطي العسل للأطفال دون سن السنة.









2- الزعتر

الزعتر علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي. وجدت إحدى الدراسات أن شراب السعال الذي يتكون من أوراق الزعتر واللبلاب يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية وسرعة من شراب الدواء الوهمي في الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. قد تكون مضادات الأكسدة في النبات مسؤولة عن فوائدها.



لعلاج السعال باستخدام الزعتر، ابحثي عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة، أو بدلا من ذلك اصنعي شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، انقعي لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.







