أعشاب للوقاية من أمراض الشتاء من أكثر الأشياء بحثا بين المواطنين، فملايين الأشخاص يخشون من الأدوية الطبية، لتكون الأعشاب هي خيارهم الأول والأمثل.
ومن أبرز أمراض الشتاء:
البرد.
الزكام.
الانفلونزا.
وحسب موقع "pubmed"، لا توجد مضادات فيروسات فعالة لـ علاج نزلات البرد وقليل من الإجراءات الفعالة للوقاية منها، لذلك الأعشاب هي الخيار المفضل.
والعلاج بالأعشاب ظهر منذ آلاف السنين، وعالج الصينيون نزلات البرد بالأعشاب الطبيعية، وفقًا لنظرية الطب الصيني التقليدي زونج يو لون.
أعشاب للوقاية من البرد
1- الريحان
يساعد الريحان في تقليل الحمى وتخفيف أعراض نزلات البرد والسعال والإنفلونزا.
2- الفلفل الأسود
يمكن وضع الفلفل الأسود المطحون في كوب ماء مغلي صغير وشربه قبل وجبة الإفطار في الصباح.
3- القرفة
"تستخدم القرفة لتدفئة الجسم وإزالة الاحتقان المخاطي بسبب نزلات البرد والإنفلونزا.
4- الزنجبيل
الزنجبيل من الأعشاب التي تعمل على تدفئة الجسم مما يسبب التعرق، هذا يجعلها فعالة لعلاج الحمى وتخفيف أعراض البرد أو الإنفلونزا الأخرى.
وصفة الشاي بالزنجبيل
صبّي كوبًا من الماء المغلي على نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وانقعيه لمدة 10 دقائق.
اسكب السائل وتخلص من المسحوق، يمكنك أيضًا استخدامه كغرغرة لالتهاب الحلق.
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أعشاب للوقاية من السعال
1- العسل
وفقا لبعض الأبحاث ، فإن العسل قد يخفف من السعال، وأفاد الباحثون أن العسل أهم علاج للسعال، يليه عقار ديكستروميثورفان، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday".
لاستخدام العسل لعلاج السعال، اخلطي ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض بالماء الدافئ أو شاي الأعشاب، اشربي هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم، لا تعطي العسل للأطفال دون سن السنة.
2- الزعتر
الزعتر علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي.
وجدت إحدى الدراسات أن شراب السعال الذي يتكون من أوراق الزعتر واللبلاب يخفف من السعال بشكل أكثر فعالية وسرعة من شراب الدواء الوهمي في الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. قد تكون مضادات الأكسدة في النبات مسؤولة عن فوائدها.
لعلاج السعال باستخدام الزعتر، ابحثي عن شراب السعال الذي يحتوي على هذه العشبة، أو بدلا من ذلك اصنعي شاي الزعتر عن طريق إضافة 2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، انقعي لمدة 10 دقائق قبل التصفية والشرب.
3- الأناناس
يحتوي الأناناس على عنصر البروميلين على خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون له أيضًا خصائص حال للبلغم ، مما يعني أنه يمكنه تكسير المخاط وإزالته من الجسم.
يشرب بعض الأشخاص عصير الأناناس يوميًا لتقليل المخاط في الحلق وقمع السعال، ومع ذلك قد لا يكون هناك ما يكفي من البروميلين في العصير لتخفيف الأعراض.
نود التذكير أن المعلومات الواردة في التقرير عن الأعشاب للوقاية من أمراض الشتاء، عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية ولا تغني عن استشارة الطبيب المختص، لأن هناك بعض الأعشاب لا تصلح بعض المرضى ولاسيما مرضى القلب والضغط والسكر.