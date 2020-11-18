Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشريح جثتي مذبحة حدائق الأهرام.. والأدلة الجنائية تعاين مسرح الجريمة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة – أحمد مهدي

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثتي ضحيتي مذبحة حدائق الأهرام وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.


وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية من آثار دماء من مسرح الجريمة وفحصها ومقارنتها بدماء الضحايا "2 قتلى ومصاب" كما أرسلت "سكين" أداة الجريمة للمعمل الجنائي لرفع آثار الدماء والبصمات من عليه.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام التي ارتكبها شاب حيث قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته حيث تبين أن المتهم مهتز نفسيا يعالج منذ فترة طويلة من مرض نفسي.


أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث وبرئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن المتهم يبلغ من العمر 27 عاما عاطل عن العمل يعاني من مرض نفسي حيث يعالج من الاكتئاب منذ فترة طويلة.


أضافت التحريات أنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه لكن تطور الأمر إلي مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني وأسرع علي إثرها المتهم بإحضار سكين مسددا عدة طعنات لشقيقه وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنية وقطعية مختلفة.


شهدت منطقة حدائق الأهرام جريمة قتل بشعة أشبه بالمذبحة حيث أقدم شاب علي قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.


تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بمقتل سيدة وابنها وإصابة ثالث داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية على الفور وتبين ان مهتز نفسيا مزق جسد والدته وشقيقه بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة أيضًا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

والدهما ادعى تنفيذ مجهولين للجريمة.. شاب يمزق شقيقه بـ 7 طعنات بسبب علبة سجائر في العياط

المتهم بقتل شقيقه في العياط بسبب علبة سجائر: كنت بحبه ومكنش قصدي

مذبحة في حدائق الأهرام .. مريض نفسيا يمزق والدته وشقيقه ويصيب زوج شقيقته

مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.. التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام

جيران المتهم بارتكاب مذبحة الأهرام: شقيقته استغاثت وعثرنا على والدته وشقيقه غارقين في دمائهما.. صور

ترشيحاتنا

الإصابات تهدد نجوم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

تشامبرلين: محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع ليفربول لهذا السبب

أنيقة وغير تقليدية .. 15 صورة تكشف عن إطلالات مني زكي في عيد ميلادها

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

Advertisements

قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

إصابة مدحت عبد الهادي وحارس الزمالك بفيروس كورونا

المالية تحيل 5 محاسبين ومراجعين للنيابة.. ساعدوا ممولين على التهرب من الضرائب

نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

بسبب المبيعات.. تويوتا تستبدل كراون 2021 بطراز SUV جديد

توم كروز يظهر بالكمامة أثناء تصوير Mission Impossible 7.. صور