ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صحي بامتياز.. اشرب فنجان زنجبيل يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:12 م
اشرب فنجان زنجبيل
اشرب فنجان زنجبيل يوميا وشاهد ماذا يحدث لجمسك
Advertisements
آلاء حسن
كشفت الدكتور سهام سوقية عن بعض أهم خصائص الزنجبيل الصحية فهو عنصر أساسي في الطب التقليدي ومعروف بخصائصه المضادة للغثيان وتهدئة المعدة فيمكنه محاربة الألم ‏بما في ذلك آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل. 
 ‏
وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الزنجبيل يعالج تقلصات الدورة الشهرية وتخفيف آلامها، ويكفي شرب فنجان متوسط مرة في اليوم وحذرت من تناول الحامل الزنجبيل لانه قد يتسبب في نزيف مهبلي، خاصة اللواتي لديهن تاريخ من حالات الإجهاض أو النزيف المهبلي، إضافًة إلى مرضى ضغط الدم وجميع الدراسات غير متفقة بشكل اكيد ما اذا كان غير مناسب لمرضى ضغط الدم. 

وتابعت استشاري التغذية العلاجية أن الزنجبيل خطر على الحامل لانة يسبب الإجهاض، مضيفة أنه على مرضى الضغط المرتفع أيضا تجنبه 
ومن لديه حرقة في المعدة كذلك 

وكشفت سهام سوقية عن فوائد تناول فنجان من الزنجبيل 

- يمنح الجسم الدفء 
- يساهم في خفض الكوليسترول الضار
- يساهم في رفع الكوليسترولالنافع
- مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
- يساهم في منع أنواع مختلفة من الغثيان ، بما في ذلك الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي ، والغثيان بعد الجراحة ، وغثيان الصباح.
- يساهم في تخفيف الوزن الزائد
- فعال في الحد من أعراض هشاشة العظام ، وخاصة هشاشة العظام في الركبة.
- يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني
- يسرع من إفراغ المعدة ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وانزعاج المعدة المرتبط به
- يحمي الدماغ من الأضرار المرتبطة بالعمر. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ لدى النساء في منتصف العمر.


ويعتبر مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون زالبرتقال من المشروبات التي تقوي جهازك المناعي وتحميك من الاصابة بالفيروسات والامراض. 

وعرض موقع bold sky فوائد الزنجبيل مع العسل والليمون والبرتقال.

- معالجة نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق.   

 -تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الامراض

- تنظيم معدلات السكر في الدم.    

-تخفيض ضغط الدم المرتفع، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبيّة، والسكتات الدماغيّة.  

-إبطاء نموّ الخلايا السرطانية، وبالتالي الوقاية من الإصابة بمرض السرطان.  

 -تهدئة الأعصاب، والاسترخاء والهدوء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تناوله يوميا.. الزنجبيل يحميك من هذه الأمراض

ترشيحاتنا

زوجة سفاح الجيزة: قاللي نازل أجيب لبن للبنت ومرجعش من 5 سنين

نظرًا لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار| تفاصيل

أخبار الرياضة.. إصابة صالح جمعة بكورونا.. وكلوب يدافع عن محمد صلاح.. والقاهرة تحتضن السوبر الأفريقي رسميا

من الثامنة صباحا لـ السابعة مساء.. مواعيد جديدة لفتح الورش والأعمال الحرفية

من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء.. المواعيد الجديدة لفتح المحال التجارية والمولات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالة ابنة نوال الزغبي

بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة