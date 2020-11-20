صحي بامتياز.. اشرب فنجان زنجبيل يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك

محاربة الألم ‏بما في ذلك آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل. ‏ وحذرت من تناول الحامل الزنجبيل لانه قد يتسبب في نزيف مهبلي، خاصة اللواتي لديهن تاريخ من حالات الإجهاض أو النزيف المهبلي، إضافًة إلى مرضى ضغط الدم وجميع الدراسات غير متفقة بشكل اكيد ما اذا كان غير مناسب لمرضى ضغط الدم. وأردفت استشاري التغذية العلاجية، أن الزنجبيل يعالج تقلصات الدورة الشهرية وتخفيف آلامها، ويكفي شرب فنجان متوسط مرة في اليوم

كشفت الدكتور سهام سوقية عن بعض أهم خصائص الزنجبيل الصحية فهو عنصر أساسي في الطب التقليدي ومعروف بخصائصه المضادة للغثيان وتهدئة المعدة فيمكنه

على مرضى الضغط المرتفع أيضا تجنبه وتابعت استشاري التغذية العلاجية أن الزنجبيل خطر على الحامل لانة يسبب الإجهاض، مضيفة أنه ومن لديه حرقة في المعدة كذلك







- يمنح الجسم الدفء

- يساهم في خفض الكوليسترول الضار

- يساهم في رفع الكوليسترول النافع

- مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

- يساهم في منع أنواع مختلفة من الغثيان ، بما في ذلك الغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي ، والغثيان بعد الجراحة ، وغثيان الصباح.

- يساهم في تخفيف الوزن الزائد

- فعال في الحد من أعراض هشاشة العظام ، وخاصة هشاشة العظام في الركبة.

- يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني

- يسرع من إفراغ المعدة ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم وانزعاج المعدة المرتبط به

- يحمي الدماغ من الأضرار المرتبطة بالعمر. يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين وظائف المخ لدى النساء في منتصف العمر.







